Мобилизованный челябинский блогер дал советы перед отправкой на передовую

По мнению Евгения Волосова, для бойца главное — это мобильность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный блогер из Копейска, города-спутника Челябинска, Евгений Волосов дал несколько советов тем, кому только предстоит отправиться на передовую. Он выделил предметы, которые необходимы каждому бойцу для нормального несения службы.

«Много вещей не набирайте, только самое основное, вам все это носить, вы должны быть мобильны. Одеваемся по легкому на время передвижения, чтобы сильно не вспотеть. С собой берем теплую одежду, ватники, носки шерстяные, нателку на ночь», — написал блогер в своем telegram-канале.

Также Волосов посоветовал утепляться при дежурстве на постах. У каждого должны быть коврик, спальник, складная ложка и нож. Помимо этого для несения службы бойцам необходимы берцы, сапоги с чехлами, перчатки, пятиточечник и два рюкзака, один из которых грузовой, а второй для боевых выходов.

Волосов отправился на фронт в рамках призыва по частичной мобилизации, которая проходила в России с 21 сентября по 28 октября прошлого года. Он прошел боевое слаживание и отправился на передовую. Там он встретился со своим коллегой из Челябинска, лидером движения «Трезвые дворы» Александром Воложаниным. Они договорились после возвращения в Челябинск собраться с друзьями в бане.