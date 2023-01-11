Путин запретил откладывать развитие новых регионов в связи с боевыми действиями

Развитие регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей России нельзя откладывать из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.
«Нельзя брать паузу и откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях, несмотря на ситуацию», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Президент поручил правительству и властям регионов проработать детали программы развития субъектов.
После референдумов на освобожденных территориях в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Путин подписал соответствующий указ 5 октября.
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Развитие регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей России нельзя откладывать из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином. «Нельзя брать паузу и откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях, несмотря на ситуацию», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Президент поручил правительству и властям регионов проработать детали программы развития субъектов. После референдумов на освобожденных территориях в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Путин подписал соответствующий указ 5 октября.