Путин запретил откладывать развитие новых регионов в связи с боевыми действиями

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, стела, днр, донецк, стела донецк
Владимир Путин поручил проработать программу развития Донбасса, Запорожской и Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Развитие регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей России нельзя откладывать из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином.

«Нельзя брать паузу и откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях, несмотря на ситуацию», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Президент поручил правительству и властям регионов проработать детали программы развития субъектов.

После референдумов на освобожденных территориях в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Путин подписал соответствующий указ 5 октября.

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Развитие регионов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей России нельзя откладывать из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с кабмином. «Нельзя брать паузу и откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях, несмотря на ситуацию», — сказал Владимир Путин. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24». Президент поручил правительству и властям регионов проработать детали программы развития субъектов. После референдумов на освобожденных территориях в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Путин подписал соответствующий указ 5 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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