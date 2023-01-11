Главный акционер уральского титанового гиганта попал в список самых разбогатевших за год

11 января 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Держатель 66% акций "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков разбогател в 2022-м году Владимир Жабриков © URA.RU Миллиардер Михаил Шелков, владеющий 66% акций уральской корпорации «ВСМПО-Ависма», попал в список самых разбогатевших российских миллиардеров по итогам 2022 года. Рейтинг опубликован на сайте Forbes. По подсчетам издания, за год состояние бизнесмена выросло на 1,6 миллиарда долларов. Рост доходов может объясняться курсом доллара — в начале января 2022 года акции «ВСМПО-Ависма» торговались по цене 47 500 рублей за штуку, 20 декабря — уже 48 620 рублей. Ранее уральская корпорация наряду с несколькими другими региональными предприятиями попала в список лучших работодателей РФ от Forbes. Они оценивались по трем параметрам: «сотрудники и общество», «экология», «корпоративное управления».

Миллиардер Михаил Шелков, владеющий 66% акций уральской корпорации «ВСМПО-Ависма», попал в список самых разбогатевших российских миллиардеров по итогам 2022 года. Рейтинг опубликован на сайте Forbes. По подсчетам издания, за год состояние бизнесмена выросло на 1,6 миллиарда долларов. Рост доходов может объясняться курсом доллара — в начале января 2022 года акции «ВСМПО-Ависма» торговались по цене 47 500 рублей за штуку, 20 декабря — уже 48 620 рублей. Ранее уральская корпорация наряду с несколькими другими региональными предприятиями попала в список лучших работодателей РФ от Forbes. Они оценивались по трем параметрам: «сотрудники и общество», «экология», «корпоративное управления».