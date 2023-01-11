Путин назвал снижение бедности среди россиян основным приоритетом властей

Снижение бедности является основным приоритетом власти, заявил Владимир Путин
Реальная зарплата у граждан России должна повышаться. Это является основным приоритетом правительства. Об это заявил президент России Владимир Путин.
«Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей», — сказал Путин на совещании с членами правительства. Он отметил, что такие действия направлены на снижение бедности и неравенства доходов у населения.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.