Путин назвал снижение бедности среди россиян основным приоритетом властей

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Снижение бедности является основным приоритетом власти, заявил Владимир Путин Фото:

Реальная зарплата у граждан России должна повышаться. Это является основным приоритетом правительства. Об это заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей», — сказал Путин на совещании с членами правительства. Он отметил, что такие действия направлены на снижение бедности и неравенства доходов у населения.

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Реальная зарплата у граждан России должна повышаться. Это является основным приоритетом правительства. Об это заявил президент России Владимир Путин. «Нужно так выстраивать меры экономической политики, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей», — сказал Путин на совещании с членами правительства. Он отметил, что такие действия направлены на снижение бедности и неравенства доходов у населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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