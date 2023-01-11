Путин: Россия разрушила западные ожидания от санкций

11 января 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин похвалил правительство за работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия разрушила ожидания Запада от влияния антироссийских санкций. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании с правительством РФ. «Во-первых, хочу вас поблагодарить за работу в 2022 году. Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин уже заявлял, что ограничения против России провалились из-за сплоченности российского бизнеса. Запад ввел антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Deutschlandfunk Kultur сообщило, что Западу в 2023 году не удастся «поставить на колени» российскую экономику. Но небольшой спад все равно будет, отметило издание. Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер заявил, что России удается справляться с последствиями санкций за счет продажи газа и опыта предыдущих кризисов.

Россия разрушила ожидания Запада от влияния антироссийских санкций. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании с правительством РФ. «Во-первых, хочу вас поблагодарить за работу в 2022 году. Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — сказал Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее Путин уже заявлял, что ограничения против России провалились из-за сплоченности российского бизнеса. Запад ввел антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Deutschlandfunk Kultur сообщило, что Западу в 2023 году не удастся «поставить на колени» российскую экономику. Но небольшой спад все равно будет, отметило издание. Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер заявил, что России удается справляться с последствиями санкций за счет продажи газа и опыта предыдущих кризисов.