На Западе назвали причины, почему санкции не сработали против России

Экономист Беккер: Россия поддерживает свою экономику благодаря продаже газа и опыту прошлых кризисов

02 января 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

Россия успешно поддерживает экономику страны после введения санкций, отметил Турбьерн Беккер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия справляется с западными санкциями и поддерживает экономику страны, благодаря успешным действиями Центробанка, доходам от продажи газа и успешному использованию опыта от предыдущих кризисов. Об этом заявил глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер. «Первая причина — это доходы от продажи нефти и газа. <…> Вторая причина — это действия российского Центробанка, который быстро справился с проблемами. <…> Третья причина — это опыт предыдущих кризисов», — отметил экономист в эфире шведского телеканала SVT. Он подчеркивает, что доходы от продажи энергоресурсов у России по-прежнему на высоком уровне. Что касается действий ЦБ, они быстро отреагировали на изменения банковской системы после введения санкций. И также Беккер напомнил, что в истории РФ были случаи кризисных ситуаций в 1998-м, 2008-2009-х и 2014-м годах. И Россия успешно справлялась с ними. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что планы США и Евросоюза по упадку российской экономики не увенчались успехом. Он отметил, что против РФ были введены более 13 тысяч санкций. США и другие западные страны начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на территории Украины с 24 февраля. Тем не менее в Европе после попыток давления на РФ, сами столкнулись с последствиями в виде энергетического кризиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия справляется с западными санкциями и поддерживает экономику страны, благодаря успешным действиями Центробанка, доходам от продажи газа и успешному использованию опыта от предыдущих кризисов. Об этом заявил глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер. «Первая причина — это доходы от продажи нефти и газа. <…> Вторая причина — это действия российского Центробанка, который быстро справился с проблемами. <…> Третья причина — это опыт предыдущих кризисов», — отметил экономист в эфире шведского телеканала SVT. Он подчеркивает, что доходы от продажи энергоресурсов у России по-прежнему на высоком уровне. Что касается действий ЦБ, они быстро отреагировали на изменения банковской системы после введения санкций. И также Беккер напомнил, что в истории РФ были случаи кризисных ситуаций в 1998-м, 2008-2009-х и 2014-м годах. И Россия успешно справлялась с ними. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что планы США и Евросоюза по упадку российской экономики не увенчались успехом. Он отметил, что против РФ были введены более 13 тысяч санкций. США и другие западные страны начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на территории Украины с 24 февраля. Тем не менее в Европе после попыток давления на РФ, сами столкнулись с последствиями в виде энергетического кризиса.