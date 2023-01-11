Налоговикам запретили ликвидацию фирмы, сломавшей карьеру челябинского экс-губернатора

Судебные процессы продолжаются и после отставки Бориса Дубровского в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд предписал налоговой инспекции вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о прекращении юридического лица акционерного общества «Южуралмост». Соответствующая информация появилась в базе судебных решений.

Как следует из материалов дела, челябинское отделение Фонда социального страхования (ФСС) взыскивает с компании долги по платежам в размере почти 22 млн рублей. В связи с этим ФСС добивался, в качестве обеспечительной меры, запрета на запущенный фирмой процесс ликвидации. Соответствующее решение было принято, но «Южуралмост» добился некоторого изменения формулировки.

«Принятая обеспечительная мера в виде запрета МИФНС России №17 по Челябинской области совершать любые регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений в отношении АО „Южуралмост“ является чрезмерной. Суд полагает возможным удовлетворить заявление ответчика заменой запрета совершать любые регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений на запрет совершать регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ сведений в отношении АО „Южуралмост“ о прекращении юридического лица», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении редакции URA.RU).

В марте 2019 года из-за претензий к «Южуралмосту» со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пришлось досрочно покинуть свой пост губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, обвиненному в картельном сговоре с компанией. По мнению ФАС, действия Дубровского несколько лет подряд обеспечивали «Южуралмосту» миллиардные дорожные контракты. Долгое время Дубровский и дорожники с переменным успехом судились с ФАС, но в итоге бывший глава региона проиграл.