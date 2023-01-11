11 января 2023

Налоговикам запретили ликвидацию фирмы, сломавшей карьеру челябинского экс-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Курган, портрет, дубровский борис
Судебные процессы продолжаются и после отставки Бориса Дубровского в 2019 году Фото:

Суд предписал налоговой инспекции вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о прекращении юридического лица акционерного общества «Южуралмост». Соответствующая информация появилась в базе судебных решений.

Как следует из материалов дела, челябинское отделение Фонда социального страхования (ФСС) взыскивает с компании долги по платежам в размере почти 22 млн рублей. В связи с этим ФСС добивался, в качестве обеспечительной меры, запрета на запущенный фирмой процесс ликвидации. Соответствующее решение было принято, но «Южуралмост» добился некоторого изменения формулировки.

«Принятая обеспечительная мера в виде запрета МИФНС России №17 по Челябинской области совершать любые регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений в отношении АО „Южуралмост“ является чрезмерной. Суд полагает возможным удовлетворить заявление ответчика заменой запрета совершать любые регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений на запрет совершать регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ сведений в отношении АО „Южуралмост“ о прекращении юридического лица», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении редакции URA.RU).

В марте 2019 года из-за претензий к «Южуралмосту» со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пришлось досрочно покинуть свой пост губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, обвиненному в картельном сговоре с компанией. По мнению ФАС, действия Дубровского несколько лет подряд обеспечивали «Южуралмосту» миллиардные дорожные контракты. Долгое время Дубровский и дорожники с переменным успехом судились с ФАС, но в итоге бывший глава региона проиграл.

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Суд предписал налоговой инспекции вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о прекращении юридического лица акционерного общества «Южуралмост». Соответствующая информация появилась в базе судебных решений. Как следует из материалов дела, челябинское отделение Фонда социального страхования (ФСС) взыскивает с компании долги по платежам в размере почти 22 млн рублей. В связи с этим ФСС добивался, в качестве обеспечительной меры, запрета на запущенный фирмой процесс ликвидации. Соответствующее решение было принято, но «Южуралмост» добился некоторого изменения формулировки. «Принятая обеспечительная мера в виде запрета МИФНС России №17 по Челябинской области совершать любые регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений в отношении АО „Южуралмост“ является чрезмерной. Суд полагает возможным удовлетворить заявление ответчика заменой запрета совершать любые регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ изменений на запрет совершать регистрационные действия по внесению в ЕГРЮЛ сведений в отношении АО „Южуралмост“ о прекращении юридического лица», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении редакции URA.RU). В марте 2019 года из-за претензий к «Южуралмосту» со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пришлось досрочно покинуть свой пост губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, обвиненному в картельном сговоре с компанией. По мнению ФАС, действия Дубровского несколько лет подряд обеспечивали «Южуралмосту» миллиардные дорожные контракты. Долгое время Дубровский и дорожники с переменным успехом судились с ФАС, но в итоге бывший глава региона проиграл.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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