Челябинский экс-губернатор лишился последней надежды победить ФАС

Верховный суд поставил точку в затянувшейся тяжбе вокруг картельного сговора Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский лишился последнего шанса отменить решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о его картельном сговоре с челябинскими дорожниками. Верховный суд РФ отклонил ходатайство компании «Южуралмост» о восстановлении пропущенного процессуального срока, что кладет конец продолжению разбирательства. Это следует из базы судебных дел.

«Причины пропуска рассматриваемого срока, приведенные заявителем, к числу уважительных не относятся. С учетом изложенного в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока следует отказать, жалобу — возвратить заявителю», — говорится в определении Верховного суда РФ (есть в распоряжении URA.RU).

ФАС обвинила Дубровского в картельном сговоре с АО «Южуралмост» по дорожным контрактам в 2019 году, «выписав» ему штраф в 48 млн рублей. Материалы расследования передали в Генпрокуратуру и МВД, скандал привел к досрочной отставке Дубровского с поста главы региона в марте того же года.

С того момента экс-губернатор и «Южуралмост» с переменным успехом оспаривали заключение антимонопольщиков. Конец тяжбе с Дубровским Верховный суд положил в мае, отказавшись рассматривать очередную поданную им жалобу. Нынешнее решение закрывает последнюю возможность оспорить решение ФАС и для дорожников, и для бывшего чиновника. Сам он, по информации URA.RU, находится за границей и недоступен для комментариев.

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