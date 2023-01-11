У курганского перевозчика остался единственный водитель

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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, машина, автомобилист, водитель, водительские права, вождение, руки
Проблемы возникли у перевозчика в Юргамышском округе Фото:

В ООО «ПАТП-2», занимающемся автобусными перевозками в Юргамышском муниципальном округе Курганской области, остался единственный водитель. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».

«В юргамышском ООО „ПАТП-2“ остался один последний водитель. И один последний директор», — указано в посте, размещенном в группе.

На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной компании «ПАТП-2». На звонки, по номеру телефона, указанному в открытых данных, никто не ответил. В группе добавили, что представители газеты «Боевое слово» в начале января сообщали, что ООО «ПАТП-3», работающее в Белозерском округе, закроет часть маршрутов из-за нехватки водителей.

В новогодние праздники перевозчики, по данным группы, отменили более 2000 рейсов пригородного и междугороднего сообщения. Из-за этого перевозчики рискуют лишиться более 20 маршрутов.

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В ООО «ПАТП-2», занимающемся автобусными перевозками в Юргамышском муниципальном округе Курганской области, остался единственный водитель. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт». «В юргамышском ООО „ПАТП-2“ остался один последний водитель. И один последний директор», — указано в посте, размещенном в группе. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до приемной компании «ПАТП-2». На звонки, по номеру телефона, указанному в открытых данных, никто не ответил. В группе добавили, что представители газеты «Боевое слово» в начале января сообщали, что ООО «ПАТП-3», работающее в Белозерском округе, закроет часть маршрутов из-за нехватки водителей. В новогодние праздники перевозчики, по данным группы, отменили более 2000 рейсов пригородного и междугороднего сообщения. Из-за этого перевозчики рискуют лишиться более 20 маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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