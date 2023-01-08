В Курганской области перевозчики рискуют лишиться части бизнеса

Перевозчики самостоятельно отменяли рейсы в новогодние праздники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перевозчики Курганской области, которые в новогодние праздники отменяли рейсы на межмуниципальных маршрутах, рискуют лишиться более 20 маршрутов. Об этом сообщили представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт».

«По нашей предварительной оценке, будут досрочно прекращены действия свидетельств об осуществлении перевозок по более чем 20 межмуниципальным и межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. [Они были выданы] недобросовестным перевозчикам, устроившим демарш, который привел к новогоднему транспортному коллапсу», — указано в сообщении.

Также из-за этого каждый десятый перевозчик может на год лишиться права участия в конкурсах, связанных с межмуниципальными маршрутами. В посте указано, что за время новогодних каникул в регионе было отменено более 2000 рейсов пригородного и междугороднего сообщения. По данным представителей группы, 1 и 4 января было отменено до 80% таких рейсов.

Ранее стало известно, что на новогодних праздниках в Курганской области временно не работали некоторые маршруты до Кургана. Помимо этого перевозчики сами периодически отказываются от межмуниципальных маршрутов, связывая это с нерентабельностью.