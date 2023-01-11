Зеленский и президент Польши Дуда провели совещание во Львове

Владимир Зеленский встретился с лидером Польши во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда встретились во Львове. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
«Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. По информации офиса Зеленского на встрече будут обсуждаться обеспечение безопасности на северо-западных регионов Украины.
Ранее Польша заявила о желании захватить запад Украины. Польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat опубликовало материал, в котором назвало дату захвата — 4 мая 2023.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.