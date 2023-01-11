Зеленский и президент Польши Дуда провели совещание во Львове

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский встретился с лидером Польши во Львове Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда встретились во Львове. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. По информации офиса Зеленского на встрече будут обсуждаться обеспечение безопасности на северо-западных регионов Украины.

Ранее Польша заявила о желании захватить запад Украины. Польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat опубликовало материал, в котором назвало дату захвата — 4 мая 2023.

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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Польши Анджей Дуда встретились во Львове. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. По информации офиса Зеленского на встрече будут обсуждаться обеспечение безопасности на северо-западных регионов Украины. Ранее Польша заявила о желании захватить запад Украины. Польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat опубликовало материал, в котором назвало дату захвата — 4 мая 2023.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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