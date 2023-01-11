Уральский завод гражданской авиации поставит 120 самолетов авиационному альянсу

11 января 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

УЗГА подписал договор о поставке 120 самолетов ЛМС-901 «Байкал» авиационному альянсу Фото: пресс-служба УЗГА Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписал договор о поставке 120 самолетов ЛМС-901 «Байкал» авиационному альянсу «Аэрохимфлот» в период с 2026 по 2030 годы. Об этом сообщили на официальном сайте информационного портала Свердловской области. «Альянс занимается выполнением авиационных работ по всей стране — от Краснодарского края до Чукотки. Для этих работ необходима замена уже немолодым самолетам Ан-2. Мы рассматриваем в качестве замены самолет ЛМС-901 „Байкал“. Ожидаем, что экономика выполнения авиационных работ на ЛМС-901 будет выгоднее, чем сейчас», — сказал глава альянса Клим Галуллин. По словам начальника управления продаж и маркетинга авиационной техники УЗГА Максима Харина, при создании ЛМС-901 «Байкал» уделяется приоритетное внимание обеспечению многоцелевого применения самолета. «Мы рады, что Авиационный альянс „Аэрохимфлот“, планируя обновление и развитие парка воздушных судов, сделал ставку на наш новейший продукт», — дополнил он. Ранее URA.RU сообщало, что УЗГА ищет новых сотрудников. За месяц предприятие опубликовало 212 вакансий. УЗГА подписал соглашение о поставке 120 самолетов «Байкал» Фото: пресс-служба УЗГА

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписал договор о поставке 120 самолетов ЛМС-901 «Байкал» авиационному альянсу «Аэрохимфлот» в период с 2026 по 2030 годы. Об этом сообщили на официальном сайте информационного портала Свердловской области. «Альянс занимается выполнением авиационных работ по всей стране — от Краснодарского края до Чукотки. Для этих работ необходима замена уже немолодым самолетам Ан-2. Мы рассматриваем в качестве замены самолет ЛМС-901 „Байкал“. Ожидаем, что экономика выполнения авиационных работ на ЛМС-901 будет выгоднее, чем сейчас», — сказал глава альянса Клим Галуллин. По словам начальника управления продаж и маркетинга авиационной техники УЗГА Максима Харина, при создании ЛМС-901 «Байкал» уделяется приоритетное внимание обеспечению многоцелевого применения самолета. «Мы рады, что Авиационный альянс „Аэрохимфлот“, планируя обновление и развитие парка воздушных судов, сделал ставку на наш новейший продукт», — дополнил он. Ранее URA.RU сообщало, что УЗГА ищет новых сотрудников. За месяц предприятие опубликовало 212 вакансий.