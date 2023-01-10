Мэр ЯНАО ищет себе советника и управляющего делами

Глава Ноябрьска Алексей Романов ищет сотрудников на пост советника и управляющего делами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов ищет сотрудников на пост советника и управляющего делами администрации. Об этом говорится в документе, где перечислены вакантные должности городской мэрии.

«Сведения о вакантных должностях муниципальной службы администрации города Ноябрьска по состоянию на 10 января 2023 года: советник главы города на определенный срок. <…> Управляющий делами управления делами администрации города Ноябрьска на определенный срок», — говорится в документе.

Также в документе указано, что должностной оклад советника составляет 10,5 тысяч рублей, а управделами — 15,5 тысяч рублей. Помимо этого, в мэрию требуются начальник аналитического отдела правового управления и ведущий специалист отдела капитального ремонта управления архитектуры и градостроительства.

В администрацию Ноябрьска направлен официальный запрос. На момент публикации новости ответ получен не был.

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