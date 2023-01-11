Шойгу провел кадровые перестановки в Генштабе ВС РФ

11 января 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу назначил замов Валерия Герасимова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны РФ назначил новым командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, также назначены три его заместителя. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — заявили в Минобороны России . В Минобороны отметили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба задач и необходимостью повысить качество эффективность управления российскими группировками. Днем ранее новую должность получил глава Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин. Он стал главой штаба Сухопутных войск. Лапин руководил группировкой войск «Центр» и находился на передовой.

Глава Минобороны РФ назначил новым командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, также назначены три его заместителя. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — заявили в Минобороны России. В Минобороны отметили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба задач и необходимостью повысить качество эффективность управления российскими группировками. Днем ранее новую должность получил глава Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин. Он стал главой штаба Сухопутных войск. Лапин руководил группировкой войск «Центр» и находился на передовой.