Шойгу провел кадровые перестановки в Генштабе ВС РФ

Глава Минобороны РФ назначил новым командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, также назначены три его заместителя. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — заявили в Минобороны России. В Минобороны отметили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба задач и необходимостью повысить качество эффективность управления российскими группировками.
Днем ранее новую должность получил глава Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин. Он стал главой штаба Сухопутных войск. Лапин руководил группировкой войск «Центр» и находился на передовой.
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Глава Минобороны РФ назначил новым командующим Объединенной группировкой войск начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, также назначены три его заместителя. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Его заместителями: главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким», — заявили в Минобороны России. В Минобороны отметили, что кадровые перестановки связаны с расширением масштаба задач и необходимостью повысить качество эффективность управления российскими группировками. Днем ранее новую должность получил глава Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин. Он стал главой штаба Сухопутных войск. Лапин руководил группировкой войск «Центр» и находился на передовой.