Генерал Лапин получил новую должность в Минобороны

10 января 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Александр Лапин уже приступил к исполнению новых обязанностей, поделился источник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Генерал-полковник Александр Лапин, с 2017 года командовавший войсками Центрального военного округа (ЦВО), возглавил штаб Сухопутных войск. Информацию, опубликованную утром 10 января рядом telegram-каналов, URA.RU подтвердил источник в Минобороны. «Указ [о назначении] действительно подписан. Насколько я знаю, Лапин уже приступил к исполнению новых обязанностей», — поделился собеседник. Кто сменит Лапина в ЦВО, он не уточнил. В департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны направлен запрос на комментарий. Ответ пока не пришел. С начала спецоперации РФ на Украине Лапин руководил группировкой войск «Центр», был на передовой. В июле 2022-го президент РФ Владимир Путин наградил военачальника званием Героя России. Осенью Лапин дважды (1-го и 27 октября) попадал под публичную критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. На этом фоне ряд СМИ сообщили об отставке Лапина. Один из источников URA.RU подтверждал, что к командованию «Центром» Лапин не вернется. А другой уточнял, что руководство Минобороны оценивает действия Лапина в зоне боевых действий положительно, поэтому дало ему отпуск. Генерал вернулся в Екатеринбург, где располагается штаб ЦВО. Его временным сменщиком назначили начальника организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майора Александра Линькова. Лапину 59 лет. В 2014—2017 годах он был начальником штаба Восточного военного округа. С этой должности его перевели начальником штаба российской группировки войск в Сирии. Командующим войсками ЦВО Лапин стал в ноябре 2017-го. Его вторая командировка в Сирию состоялась в октябре 2018-го-январе 2019-го. В это время генерал командовал всей группировкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал-полковник Александр Лапин, с 2017 года командовавший войсками Центрального военного округа (ЦВО), возглавил штаб Сухопутных войск. Информацию, опубликованную утром 10 января рядом telegram-каналов, URA.RU подтвердил источник в Минобороны. «Указ [о назначении] действительно подписан. Насколько я знаю, Лапин уже приступил к исполнению новых обязанностей», — поделился собеседник. Кто сменит Лапина в ЦВО, он не уточнил. В департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны направлен запрос на комментарий. Ответ пока не пришел. С начала спецоперации РФ на Украине Лапин руководил группировкой войск «Центр», был на передовой. В июле 2022-го президент РФ Владимир Путин наградил военачальника званием Героя России. Осенью Лапин дважды (1-го и 27 октября) попадал под публичную критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. На этом фоне ряд СМИ сообщили об отставке Лапина. Один из источников URA.RU подтверждал, что к командованию «Центром» Лапин не вернется. А другой уточнял, что руководство Минобороны оценивает действия Лапина в зоне боевых действий положительно, поэтому дало ему отпуск. Генерал вернулся в Екатеринбург, где располагается штаб ЦВО. Его временным сменщиком назначили начальника организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майора Александра Линькова. Лапину 59 лет. В 2014—2017 годах он был начальником штаба Восточного военного округа. С этой должности его перевели начальником штаба российской группировки войск в Сирии. Командующим войсками ЦВО Лапин стал в ноябре 2017-го. Его вторая командировка в Сирию состоялась в октябре 2018-го-январе 2019-го. В это время генерал командовал всей группировкой.