Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о полном освобождении Соледара

11 января 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Территория Соледара полностью зачищена от ВСУ, заявил Евгений Пригожин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соледар полностью освобожден, территория полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены», — написал Евгений Пригожин в своем telegram-канале. По словам главы ЧВК «Вагнер», потери противника составили около 500 солдат. Он также сообщил, что российские военнослужащие начали проводить зачистку шахт. Ранее URA.RU сообщало, что российская армия взяла под контроль большую часть Соледара. Также, Минобороны РФ сообщили о блокировании города с юга и севера силами ВДВ, там ведутся бои. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие контроля над Соледаром позволит полностью освободить ДНР. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Соледар полностью освобожден, территория полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии. Мирные граждане выведены, бойцы ВСУ, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены», — написал Евгений Пригожин в своем telegram-канале. По словам главы ЧВК «Вагнер», потери противника составили около 500 солдат. Он также сообщил, что российские военнослужащие начали проводить зачистку шахт. Ранее URA.RU сообщало, что российская армия взяла под контроль большую часть Соледара. Также, Минобороны РФ сообщили о блокировании города с юга и севера силами ВДВ, там ведутся бои. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие контроля над Соледаром позволит полностью освободить ДНР. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.