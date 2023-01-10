Пригожин заявил, что ВС РФ взяли под контроль всю территорию Соледара

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Подразделения ЧВК „Вагнер“ взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК „Вагнер“», — написал Пригожин в своей соцсети.
Ранее Пригожин сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание администрации Соледара. Бойцы Вагнера приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. Также в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Подразделения ЧВК „Вагнер“ взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК „Вагнер“», — написал Пригожин в своей соцсети. Ранее Пригожин сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание администрации Соледара. Бойцы Вагнера приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. Также в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.