Пригожин заявил, что ВС РФ взяли под контроль всю территорию Соледара

11 января 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер» Фото: Михаил Метцель/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Подразделения ЧВК „Вагнер“ взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК „Вагнер“», — написал Пригожин в своей соцсети. Ранее Пригожин сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание администрации Соледара. Бойцы Вагнера приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. Также в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вагнеровцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Подразделения ЧВК „Вагнер“ взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК „Вагнер“», — написал Пригожин в своей соцсети. Ранее Пригожин сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои за здание администрации Соледара. Бойцы Вагнера приступили к зачистке Соледара, в ближайшие дни город освободят. Также в районе Артемовска продолжается штурм Клещеевки и Опытного. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.