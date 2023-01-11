Фильм «Чебурашка» в Тюменской области стартовал в разы лучше третьего «Человека-паука»

Сборы фильма «Чебурашка» в Тюменской области обогнали третьего «Человека-паука»

12 января 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

«Чебурашка» обогнал «Человека-паука» в 2,5 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области фильм «Чебурашка» за 11 дней с момента выхода собрал более 43 млн. рублей, что превысило сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» за аналогичное количество дней в декабре 2021 года, когда он был выпущен в прокат. Сведения о финансовой успешности фильмов опубликованы на Единой федеральной автоматизированной информационной системе (ЕАИС). «Фильм „Чебурашка“ с 1 по 11 января в Тюменской области собрал 43,2 миллиона рублей и привлек 141 тысячу зрителей. Фильм „Человек-паук: Нет пути домой“ с 15 по 25 декабря 2021 года собрал 17,1 миллионов рублей при 59,8 тысячах посетителей», — указано на сайте ЕАИС. Отечественная комедия по обоим показателям оказалась успешнее более чем в 2,5 раза. Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» также стал самым успешным по кассовым сборам за выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кремле порадовались успеху «Чебурашки». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в отечественной киноиндустрии образовался вакуум, который следует заполнить «нашей продукцией».

В Тюменской области фильм «Чебурашка» за 11 дней с момента выхода собрал более 43 млн. рублей, что превысило сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» за аналогичное количество дней в декабре 2021 года, когда он был выпущен в прокат. Сведения о финансовой успешности фильмов опубликованы на Единой федеральной автоматизированной информационной системе (ЕАИС). «Фильм „Чебурашка“ с 1 по 11 января в Тюменской области собрал 43,2 миллиона рублей и привлек 141 тысячу зрителей. Фильм „Человек-паук: Нет пути домой“ с 15 по 25 декабря 2021 года собрал 17,1 миллионов рублей при 59,8 тысячах посетителей», — указано на сайте ЕАИС. Отечественная комедия по обоим показателям оказалась успешнее более чем в 2,5 раза. Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» также стал самым успешным по кассовым сборам за выходные. В прокате он собрал более трех миллиардов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кремле порадовались успеху «Чебурашки». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в отечественной киноиндустрии образовался вакуум, который следует заполнить «нашей продукцией».