В СНТ «Цветмет» под Екатеринбургом загорелся частный дом площадью 120 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал майор МЧС России по Свердловской области Сергей Степанов.
«По прибытию, горел частный дом и надворные постройки площадью 120 квадратных метров. Сложность состояла в близком расстоянии домов», — рассказал Сергей Степанов.
Пожар произошел вечером 11 января. На месте происшествия работали 17 спасателей и четыре пожарные машины.
Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Камышлове погибли трое детей. Родителей в момент происшествия не было дома. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних.
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
Фото: ИА «Ночные новости»
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В СНТ «Цветмет» под Екатеринбургом загорелся частный дом площадью 120 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал майор МЧС России по Свердловской области Сергей Степанов. «По прибытию, горел частный дом и надворные постройки площадью 120 квадратных метров. Сложность состояла в близком расстоянии домов», — рассказал Сергей Степанов. Пожар произошел вечером 11 января. На месте происшествия работали 17 спасателей и четыре пожарные машины. Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Камышлове погибли трое детей. Родителей в момент происшествия не было дома. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних.