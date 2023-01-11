11 января 2023

В садах под Екатеринбургом загорелся частный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В СНТ «Цветмет» загорелся частный дом площадью 120 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В СНТ «Цветмет» под Екатеринбургом загорелся частный дом площадью 120 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал майор МЧС России по Свердловской области Сергей Степанов.

«По прибытию, горел частный дом и надворные постройки площадью 120 квадратных метров. Сложность состояла в близком расстоянии домов», — рассказал Сергей Степанов.

Пожар произошел вечером 11 января. На месте происшествия работали 17 спасателей и четыре пожарные машины.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Камышлове погибли трое детей. Родителей в момент происшествия не было дома. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних.

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В СНТ «Цветмет» под Екатеринбургом загорелся частный дом площадью 120 квадратных метров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал майор МЧС России по Свердловской области Сергей Степанов. «По прибытию, горел частный дом и надворные постройки площадью 120 квадратных метров. Сложность состояла в близком расстоянии домов», — рассказал Сергей Степанов. Пожар произошел вечером 11 января. На месте происшествия работали 17 спасателей и четыре пожарные машины. Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Камышлове погибли трое детей. Родителей в момент происшествия не было дома. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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