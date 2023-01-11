Замглавы района в ЯНАО привлекли к суду

Заместителя главы в Надыме Таскаева привлекли к суду за игнорирование жителей

12 января 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Судебное заседание назначили на 30 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместителя главы в Надыме (ЯНАО) Вадима Таскаева привлекли к суду за игнорирование жителей. Об этом сообщается на сайте городского суда. «Привлекаемое лицо — Таскаев Вадим Владимирович. Статья 5.59 КоАП РФ. Дата поступления дела — 06.12.2022», — говорится на сайте. За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрен штраф. В администрацию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что за подобное нарушение получили штраф чиновники администрации Ямальского района. Они не отвечали на проблемы горожан, которые обращались в мэрию за помощью.

Заместителя главы в Надыме (ЯНАО) Вадима Таскаева привлекли к суду за игнорирование жителей. Об этом сообщается на сайте городского суда. «Привлекаемое лицо — Таскаев Вадим Владимирович. Статья 5.59 КоАП РФ. Дата поступления дела — 06.12.2022», — говорится на сайте. За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрен штраф. В администрацию Надыма агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что за подобное нарушение получили штраф чиновники администрации Ямальского района. Они не отвечали на проблемы горожан, которые обращались в мэрию за помощью.