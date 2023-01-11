Свердловская область попала в топ по количеству банкротов за 2022 год

Количество судебных банкротств за 2022 год в Свердловской области составляет около 11 тысяч человек. По этому показателю уральский регион занимает пятое место среди всех субъектов РФ, следует из данных реестра «Федресурса».
Всего судебных банкротов в абсолютных показателях за 2022 год в Свердловской области было около 11 тысяч человек, приводит данные из «Федресурса» РБК. Лидером стал Краснодарский край, в нем банкротами стали примерно 14 тысяч человек.
Кроме этого, Свердловская область стала четвертой среди российских регионов по количеству внесудебных банкротств — 306 случаев. Лидирует по данному показателю Челябинская область, в которой было зафиксировано 433 случая.
Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область оказалась в пятерке лидеров по числу компаний-банкротов за первое полугодие 2022 года. При этом по сравнению с прошлым годом количество обанкротившихся компаний в регионе снизилось.
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