Свердловская область попала в топ по количеству банкротов за 2022 год

12 января 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

Свердловская область стала пятой в РФ по количеству банкротов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Количество судебных банкротств за 2022 год в Свердловской области составляет около 11 тысяч человек. По этому показателю уральский регион занимает пятое место среди всех субъектов РФ, следует из данных реестра «Федресурса». Всего судебных банкротов в абсолютных показателях за 2022 год в Свердловской области было около 11 тысяч человек, приводит данные из «Федресурса» РБК. Лидером стал Краснодарский край, в нем банкротами стали примерно 14 тысяч человек. Кроме этого, Свердловская область стала четвертой среди российских регионов по количеству внесудебных банкротств — 306 случаев. Лидирует по данному показателю Челябинская область, в которой было зафиксировано 433 случая. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область оказалась в пятерке лидеров по числу компаний-банкротов за первое полугодие 2022 года. При этом по сравнению с прошлым годом количество обанкротившихся компаний в регионе снизилось.

Количество судебных банкротств за 2022 год в Свердловской области составляет около 11 тысяч человек. По этому показателю уральский регион занимает пятое место среди всех субъектов РФ, следует из данных реестра «Федресурса». Всего судебных банкротов в абсолютных показателях за 2022 год в Свердловской области было около 11 тысяч человек, приводит данные из «Федресурса» РБК. Лидером стал Краснодарский край, в нем банкротами стали примерно 14 тысяч человек. Кроме этого, Свердловская область стала четвертой среди российских регионов по количеству внесудебных банкротств — 306 случаев. Лидирует по данному показателю Челябинская область, в которой было зафиксировано 433 случая. Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область оказалась в пятерке лидеров по числу компаний-банкротов за первое полугодие 2022 года. При этом по сравнению с прошлым годом количество обанкротившихся компаний в регионе снизилось.