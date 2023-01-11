Блинкен указал на угрозу со стороны Китая для США

12 января 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен: Китай является вызовом для США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китай является серьезным вызовом для США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что КНР представляет угрозу и для Японии. «Мы (США и Япония) согласны с тем, что КНР является крупнейшим общим стратегическим вызовом, который стоит перед нами, а также перед нашими союзниками и партнерами», — сказал он на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии. Трансляция опубликована на официальной странице Минобороны США в Twitter. Ранее американский военный аналитик Роберт Фарли рассказал о пяти возможных сценариях начала Третьей мировой войны в 2023 году. Эксперт выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, некогда возникшей между Тайванем и Китаем. По его словам, в конфликт могут ввязаться представители США и Японии, что приведет к войне великих держав.

Китай является серьезным вызовом для США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что КНР представляет угрозу и для Японии. «Мы (США и Япония) согласны с тем, что КНР является крупнейшим общим стратегическим вызовом, который стоит перед нами, а также перед нашими союзниками и партнерами», — сказал он на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии. Трансляция опубликована на официальной странице Минобороны США в Twitter. Ранее американский военный аналитик Роберт Фарли рассказал о пяти возможных сценариях начала Третьей мировой войны в 2023 году. Эксперт выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, некогда возникшей между Тайванем и Китаем. По его словам, в конфликт могут ввязаться представители США и Японии, что приведет к войне великих держав.