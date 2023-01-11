11 января 2023

Блинкен указал на угрозу со стороны Китая для США

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Энтони Блинкен: Китай является вызовом для США Фото:

Китай является серьезным вызовом для США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что КНР представляет угрозу и для Японии.

«Мы (США и Япония) согласны с тем, что КНР является крупнейшим общим стратегическим вызовом, который стоит перед нами, а также перед нашими союзниками и партнерами», — сказал он на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии. Трансляция опубликована на официальной странице Минобороны США в Twitter.

Ранее американский военный аналитик Роберт Фарли рассказал о пяти возможных сценариях начала Третьей мировой войны в 2023 году. Эксперт выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, некогда возникшей между Тайванем и Китаем. По его словам, в конфликт могут ввязаться представители США и Японии, что приведет к войне великих держав.

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Китай является серьезным вызовом для США. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что КНР представляет угрозу и для Японии. «Мы (США и Япония) согласны с тем, что КНР является крупнейшим общим стратегическим вызовом, который стоит перед нами, а также перед нашими союзниками и партнерами», — сказал он на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии. Трансляция опубликована на официальной странице Минобороны США в Twitter. Ранее американский военный аналитик Роберт Фарли рассказал о пяти возможных сценариях начала Третьей мировой войны в 2023 году. Эксперт выразил обеспокоенность в связи с напряженностью, некогда возникшей между Тайванем и Китаем. По его словам, в конфликт могут ввязаться представители США и Японии, что приведет к войне великих держав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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