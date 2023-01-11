11 января 2023
10 января 2023

Жителя ЯНАО, угощавшего подростка наркотиками, приговорили к 6 годам колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей заповедник истории политических репрессий
Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото:

Житель Ноябрьска (ЯНАО), который накачал несовершеннолетнего наркотиками, отсидит в колонии строгого режима 6 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления СКР.

«По данным следствия и суда, в мае 2022 года в городе Ноябрьске мужчина склонил к употреблению наркотического вещества, находящегося у него в гостях 16-летнего знакомого. После употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимание. В медучреждении потерпевшему оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также осужденный летом прошлого года пытался создать в Ноябрьске тайники с закладками, в которых прятал наркотики. Тогда мужчину удалось задержать. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске подросток под влиянием наркотиков бродил по городу полураздетый. Парня доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

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Житель Ноябрьска (ЯНАО), который накачал несовершеннолетнего наркотиками, отсидит в колонии строгого режима 6 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления СКР. «По данным следствия и суда, в мае 2022 года в городе Ноябрьске мужчина склонил к употреблению наркотического вещества, находящегося у него в гостях 16-летнего знакомого. После употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимание. В медучреждении потерпевшему оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что также осужденный летом прошлого года пытался создать в Ноябрьске тайники с закладками, в которых прятал наркотики. Тогда мужчину удалось задержать. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в Ноябрьске подросток под влиянием наркотиков бродил по городу полураздетый. Парня доставили в больницу и оказали необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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