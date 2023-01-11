Жителя ЯНАО, угощавшего подростка наркотиками, приговорили к 6 годам колонии

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Ноябрьска (ЯНАО), который накачал несовершеннолетнего наркотиками, отсидит в колонии строгого режима 6 лет. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления СКР.

«По данным следствия и суда, в мае 2022 года в городе Ноябрьске мужчина склонил к употреблению наркотического вещества, находящегося у него в гостях 16-летнего знакомого. После употребления наркотиков полураздетый подросток бесцельно бродил по улицам города, пока прохожие не обратили на него внимание. В медучреждении потерпевшему оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также осужденный летом прошлого года пытался создать в Ноябрьске тайники с закладками, в которых прятал наркотики. Тогда мужчину удалось задержать. «Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске подросток под влиянием наркотиков бродил по городу полураздетый. Парня доставили в больницу и оказали необходимую помощь.