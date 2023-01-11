11 января 2023

Челябинские феминистки выступили против сенатора и запрета абортов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет феминисток на Площади 1905 года. Екатеринбург, феминистки, феминизм
Феминистки вывесили протестный баннер в центре Челябинска Фото:

Челябинская феминистская организация «Женщина может» выступила против члена Совета Федерации Маргариты Павловой, которая в конце прошлого года призвала запретить аборты в РФ. В центре города феминистки вывесили соответствующий баннер.

«Запрет абортов — это убийство женщин!», — гласит надпись на баннере.

Челябинская организация предлагает феминисткам всей страны объединиться. Только вместе они смогут бороться за права женщин.

Причиной акции с баннером в Челябинске стало недавнее заявление сенатора Маргариты Павловой в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс», в котором она выступила за полный запрет абортов в РФ. По мнению сенатора, нельзя спокойно относиться к убийству детей в утробе матери.

«Последнее время мы все чаще слышим от политиков высказывания о том, что нужно запретить аборты. Мы не хотим как в Польше! Мы хотим репродуктивной свободы», — написал автор в группе движения.

Баннер вывесили в центре Челябинска на мосту через реку Миасс
Фото:

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Челябинская феминистская организация «Женщина может» выступила против члена Совета Федерации Маргариты Павловой, которая в конце прошлого года призвала запретить аборты в РФ. В центре города феминистки вывесили соответствующий баннер. «Запрет абортов — это убийство женщин!», — гласит надпись на баннере. Челябинская организация предлагает феминисткам всей страны объединиться. Только вместе они смогут бороться за права женщин. Причиной акции с баннером в Челябинске стало недавнее заявление сенатора Маргариты Павловой в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс», в котором она выступила за полный запрет абортов в РФ. По мнению сенатора, нельзя спокойно относиться к убийству детей в утробе матери. «Последнее время мы все чаще слышим от политиков высказывания о том, что нужно запретить аборты. Мы не хотим как в Польше! Мы хотим репродуктивной свободы», — написал автор в группе движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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