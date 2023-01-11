Феминистки вывесили протестный баннер в центре Челябинска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинская феминистская организация «Женщина может» выступила против члена Совета Федерации Маргариты Павловой, которая в конце прошлого года призвала запретить аборты в РФ. В центре города феминистки вывесили соответствующий баннер.

«Запрет абортов — это убийство женщин!», — гласит надпись на баннере.

Челябинская организация предлагает феминисткам всей страны объединиться. Только вместе они смогут бороться за права женщин.

Причиной акции с баннером в Челябинске стало недавнее заявление сенатора Маргариты Павловой в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс», в котором она выступила за полный запрет абортов в РФ. По мнению сенатора, нельзя спокойно относиться к убийству детей в утробе матери.

«Последнее время мы все чаще слышим от политиков высказывания о том, что нужно запретить аборты. Мы не хотим как в Польше! Мы хотим репродуктивной свободы», — написал автор в группе движения.