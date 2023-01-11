Челябинская феминистская организация «Женщина может» выступила против члена Совета Федерации Маргариты Павловой, которая в конце прошлого года призвала запретить аборты в РФ. В центре города феминистки вывесили соответствующий баннер.
«Запрет абортов — это убийство женщин!», — гласит надпись на баннере.
Челябинская организация предлагает феминисткам всей страны объединиться. Только вместе они смогут бороться за права женщин.
Причиной акции с баннером в Челябинске стало недавнее заявление сенатора Маргариты Павловой в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс», в котором она выступила за полный запрет абортов в РФ. По мнению сенатора, нельзя спокойно относиться к убийству детей в утробе матери.
«Последнее время мы все чаще слышим от политиков высказывания о том, что нужно запретить аборты. Мы не хотим как в Польше! Мы хотим репродуктивной свободы», — написал автор в группе движения.
Баннер вывесили в центре Челябинска на мосту через реку Миасс
Фото: «Женщина может! | Феминизм Челябинск» в «ВКонтакте»
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
Челябинская феминистская организация «Женщина может» выступила против члена Совета Федерации Маргариты Павловой, которая в конце прошлого года призвала запретить аборты в РФ. В центре города феминистки вывесили соответствующий баннер. «Запрет абортов — это убийство женщин!», — гласит надпись на баннере. Челябинская организация предлагает феминисткам всей страны объединиться. Только вместе они смогут бороться за права женщин. Причиной акции с баннером в Челябинске стало недавнее заявление сенатора Маргариты Павловой в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс», в котором она выступила за полный запрет абортов в РФ. По мнению сенатора, нельзя спокойно относиться к убийству детей в утробе матери. «Последнее время мы все чаще слышим от политиков высказывания о том, что нужно запретить аборты. Мы не хотим как в Польше! Мы хотим репродуктивной свободы», — написал автор в группе движения.