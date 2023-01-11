11 января 2023

Свердловский Роспотребнадзор раскрыл особенности штамма коронавируса «Кракен»

Свердловский Роспотребнадзор: новый вариант омикрон-штамма «Кракен» имеет высокую скорость распространения
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля ОРВИ. Тюмень , медсестра, медик, доктор, коронавирус, пцр, тестирование на ковид 19
«Кракен» имеет высокую скорость распространения, заявляют специалисты регионального Роспотребнадзора Фото:

Новый вариант омикрон-штамма «Кракен» имеет высокую контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов — здоровым организмам путем передачи их возбудителя при непосредственном контакте или через факторы передачи — прим.ред.). Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в свердловском Роспотребнадзоре.

«У „Кракена“ скорость распространения гораздо выше, чем у всех предыдущих штаммов. Данный вариант коронавируса не обладает высокой летальностью, но он более заразный», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Заболевший пациент проживает в Пензенской области.

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Новый вариант омикрон-штамма «Кракен» имеет высокую контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов — здоровым организмам путем передачи их возбудителя при непосредственном контакте или через факторы передачи — прим.ред.). Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в свердловском Роспотребнадзоре. «У „Кракена“ скорость распространения гораздо выше, чем у всех предыдущих штаммов. Данный вариант коронавируса не обладает высокой летальностью, но он более заразный», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в России зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Заболевший пациент проживает в Пензенской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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