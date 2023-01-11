11 января 2023

Москва направит пермским ученым свыше 200 млн рублей

Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН получит многомиллионный грант от Миннауки РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев в институте физики металлов УРО РАН. Екатеринбург, лаборатория, наука, микроскоп, уральское отделение российской академии наук, изучение
Средства пойдут на обновление приборной базы ПФИЦ (архивное фото) Фото:

Пермский федеральный исследовательский центр (ПФИЦ УрО РАН) получит субсидию в виде гранта от Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщается на сайте Миннауки. Средства будут направлены на «обновление приборной базы организации, выполняющей научные исследования и разработки».

«Наименование организации: Пермский федеральный исследовательский центр. Предлагаемый к утверждению размер гранта (с учетом суммы, указанной в заявке организации, руб.): 227 000 000», — сказано в документе, опубликованном на сайте Миннауки РФ. Всего гранты в текущем году получат порядка 200 научных организаций. Общая сумма, которую выделят федеральные власти — 15,5 млрд рублей.

Ранее средства на развитие получили пермские компании «Телепорт Русь» и «Ф2 Инновации». Они победили в конкурсе Фонд содействия инновациям (ФСИ), который предоставит стартапам по 25 млн рублей. Еще три IT-компании из Пермского края стали победителями федерального конкурса «Развитие-Цифровые технологии». На развитие своих проектов они получат 48 млн рублей.

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Пермский федеральный исследовательский центр (ПФИЦ УрО РАН) получит субсидию в виде гранта от Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщается на сайте Миннауки. Средства будут направлены на «обновление приборной базы организации, выполняющей научные исследования и разработки». «Наименование организации: Пермский федеральный исследовательский центр. Предлагаемый к утверждению размер гранта (с учетом суммы, указанной в заявке организации, руб.): 227 000 000», — сказано в документе, опубликованном на сайте Миннауки РФ. Всего гранты в текущем году получат порядка 200 научных организаций. Общая сумма, которую выделят федеральные власти — 15,5 млрд рублей. Ранее средства на развитие получили пермские компании «Телепорт Русь» и «Ф2 Инновации». Они победили в конкурсе Фонд содействия инновациям (ФСИ), который предоставит стартапам по 25 млн рублей. Еще три IT-компании из Пермского края стали победителями федерального конкурса «Развитие-Цифровые технологии». На развитие своих проектов они получат 48 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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