Москва направит пермским ученым свыше 200 млн рублей

Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН получит многомиллионный грант от Миннауки РФ

12 января 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Средства пойдут на обновление приборной базы ПФИЦ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский федеральный исследовательский центр (ПФИЦ УрО РАН) получит субсидию в виде гранта от Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщается на сайте Миннауки. Средства будут направлены на «обновление приборной базы организации, выполняющей научные исследования и разработки». «Наименование организации: Пермский федеральный исследовательский центр. Предлагаемый к утверждению размер гранта (с учетом суммы, указанной в заявке организации, руб.): 227 000 000», — сказано в документе, опубликованном на сайте Миннауки РФ. Всего гранты в текущем году получат порядка 200 научных организаций. Общая сумма, которую выделят федеральные власти — 15,5 млрд рублей. Ранее средства на развитие получили пермские компании «Телепорт Русь» и «Ф2 Инновации». Они победили в конкурсе Фонд содействия инновациям (ФСИ), который предоставит стартапам по 25 млн рублей. Еще три IT-компании из Пермского края стали победителями федерального конкурса «Развитие-Цифровые технологии». На развитие своих проектов они получат 48 млн рублей.

Пермский федеральный исследовательский центр (ПФИЦ УрО РАН) получит субсидию в виде гранта от Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщается на сайте Миннауки. Средства будут направлены на «обновление приборной базы организации, выполняющей научные исследования и разработки». «Наименование организации: Пермский федеральный исследовательский центр. Предлагаемый к утверждению размер гранта (с учетом суммы, указанной в заявке организации, руб.): 227 000 000», — сказано в документе, опубликованном на сайте Миннауки РФ. Всего гранты в текущем году получат порядка 200 научных организаций. Общая сумма, которую выделят федеральные власти — 15,5 млрд рублей. Ранее средства на развитие получили пермские компании «Телепорт Русь» и «Ф2 Инновации». Они победили в конкурсе Фонд содействия инновациям (ФСИ), который предоставит стартапам по 25 млн рублей. Еще три IT-компании из Пермского края стали победителями федерального конкурса «Развитие-Цифровые технологии». На развитие своих проектов они получат 48 млн рублей.