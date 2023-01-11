Губернатор Махонин рассчитывает на визит Мишустина в Пермь

12 января 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин, заявил что Пермь претендует на проведение федерального конкурса Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Власти Пермского края рассчитывают, что регионе пройдет всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Его, как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, обычно посещает глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Мы претендуем на проведение общероссийского конкурса „Малые города и исторические поселения“. Это мероприятие, которое традиционно посещает председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин», — отметил Махонин на заседании краевого кабмина, где обсуждалась подготовка к 300-летию Перми. Конкурс «Малые города и исторические поселения» проводит Минстрой России. Он направлен на поддержку проектов по созданию привлекательных городских пространств. Как рассказывало URA.RU, в рамках конкурса в конце 2022 года пермский город Александровск выиграл 80 миллионов рублей на создание зоны отдыха на берегу местного пруда.

Власти Пермского края рассчитывают, что регионе пройдет всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Его, как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, обычно посещает глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Мы претендуем на проведение общероссийского конкурса „Малые города и исторические поселения“. Это мероприятие, которое традиционно посещает председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин», — отметил Махонин на заседании краевого кабмина, где обсуждалась подготовка к 300-летию Перми. Конкурс «Малые города и исторические поселения» проводит Минстрой России. Он направлен на поддержку проектов по созданию привлекательных городских пространств. Как рассказывало URA.RU, в рамках конкурса в конце 2022 года пермский город Александровск выиграл 80 миллионов рублей на создание зоны отдыха на берегу местного пруда.