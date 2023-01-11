11 января 2023

Губернатор Махонин рассчитывает на визит Мишустина в Пермь

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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин, заявил что Пермь претендует на проведение федерального конкурса Фото:
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300-летие Перми

Власти Пермского края рассчитывают, что регионе пройдет всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Его, как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, обычно посещает глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Мы претендуем на проведение общероссийского конкурса „Малые города и исторические поселения“. Это мероприятие, которое традиционно посещает председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин», — отметил Махонин на заседании краевого кабмина, где обсуждалась подготовка к 300-летию Перми.

Конкурс «Малые города и исторические поселения» проводит Минстрой России. Он направлен на поддержку проектов по созданию привлекательных городских пространств. Как рассказывало URA.RU, в рамках конкурса в конце 2022 года пермский город Александровск выиграл 80 миллионов рублей на создание зоны отдыха на берегу местного пруда.

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Власти Пермского края рассчитывают, что регионе пройдет всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Его, как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, обычно посещает глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Мы претендуем на проведение общероссийского конкурса „Малые города и исторические поселения“. Это мероприятие, которое традиционно посещает председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин», — отметил Махонин на заседании краевого кабмина, где обсуждалась подготовка к 300-летию Перми. Конкурс «Малые города и исторические поселения» проводит Минстрой России. Он направлен на поддержку проектов по созданию привлекательных городских пространств. Как рассказывало URA.RU, в рамках конкурса в конце 2022 года пермский город Александровск выиграл 80 миллионов рублей на создание зоны отдыха на берегу местного пруда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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