Губернатор Махонин рассчитывает на визит Мишустина в Пермь

Власти Пермского края рассчитывают, что регионе пройдет всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Его, как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, обычно посещает глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Мы претендуем на проведение общероссийского конкурса „Малые города и исторические поселения“. Это мероприятие, которое традиционно посещает председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин», — отметил Махонин на заседании краевого кабмина, где обсуждалась подготовка к 300-летию Перми.
Конкурс «Малые города и исторические поселения» проводит Минстрой России. Он направлен на поддержку проектов по созданию привлекательных городских пространств. Как рассказывало URA.RU, в рамках конкурса в конце 2022 года пермский город Александровск выиграл 80 миллионов рублей на создание зоны отдыха на берегу местного пруда.
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Власти Пермского края рассчитывают, что регионе пройдет всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения». Его, как сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, обычно посещает глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Мы претендуем на проведение общероссийского конкурса „Малые города и исторические поселения“. Это мероприятие, которое традиционно посещает председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин», — отметил Махонин на заседании краевого кабмина, где обсуждалась подготовка к 300-летию Перми. Конкурс «Малые города и исторические поселения» проводит Минстрой России. Он направлен на поддержку проектов по созданию привлекательных городских пространств. Как рассказывало URA.RU, в рамках конкурса в конце 2022 года пермский город Александровск выиграл 80 миллионов рублей на создание зоны отдыха на берегу местного пруда.