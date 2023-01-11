Жительница Нового Уренгоя заплатит за публичное оскорбление полицейского

12 января 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Женщина нецензурной бранью унизила честь и достоинства полицейского Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) находясь в состоянии алкогольного опьянения публично оскорбила сотрудника полиции. Как сообщили в окружном комментите СКР, женщина нецензурной бранью унизила честь и достоинства представителя правоохранительных органов. «По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой в августе 2022 года женщина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в коридоре приемного отделения ГБУЗ ЯНАО „Новоуренгойский психоневрологический диспансер“, осознавая, что перед ней находится представитель власти при исполнении своих должностных обязанностей, публично в присутствии других лиц высказала в отношении инспектора патрульно-постовой службы полиции оскорбления, сопровождающиеся грубой нецензурной бранью, тем самым унизив его честь и достоинство», — говорится в сообщении. Женщину обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Ее признали виновной по ст. 319 УК РФ — публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Ранее сообщалось, что в Надыме пьяный мужчина пришел на заседание суда и оскорбил присутствующих. Среди них был полицейский, которого обвиняемый несколько раз ударил, а после чего попытался убежать.

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) находясь в состоянии алкогольного опьянения публично оскорбила сотрудника полиции. Как сообщили в окружном комментите СКР, женщина нецензурной бранью унизила честь и достоинства представителя правоохранительных органов. «По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой в августе 2022 года женщина в состоянии алкогольного опьянения, находясь в коридоре приемного отделения ГБУЗ ЯНАО „Новоуренгойский психоневрологический диспансер“, осознавая, что перед ней находится представитель власти при исполнении своих должностных обязанностей, публично в присутствии других лиц высказала в отношении инспектора патрульно-постовой службы полиции оскорбления, сопровождающиеся грубой нецензурной бранью, тем самым унизив его честь и достоинство», — говорится в сообщении. Женщину обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей. Ее признали виновной по ст. 319 УК РФ — публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Ранее сообщалось, что в Надыме пьяный мужчина пришел на заседание суда и оскорбил присутствующих. Среди них был полицейский, которого обвиняемый несколько раз ударил, а после чего попытался убежать.