Челябинскую звезду TikTok, прятавшуюся от полиции в свердловских лесах, поймали в Москве

12 января 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

В соцсети Михаил Гумиров проявил незаурядный талант и снискал славу Фото: Анна Майорова © URA.RU Звезда TikTok Михаил Гумиров, прятавшийся в свердловских и челябинских лесах от несправедливого, на его взгляд, правосудия, был пойман в Москве. Задержание произошло еще в ноябре 2022 года, однако известно об этом стало сейчас. Как сообщил URA.RU осведомленный источник, в настоящее время Гумиров находится в ИК-10 строгого режима в Кыштыме и намерен из-за решетки отстаивать свою невиновность. Михаил Гумиров был приговорен к семи годам лишения свободы в июле прошлого года судом Каслей по обвинению в вымогательстве. Приговор был вынесен заочно, потому что мужчина на оглашение не явился, а пустился в бега. Позже он объявился в популярной соцсети TikTok, где стал искать справедливости. Гумиров заявил, что невиновен, поэтому спрятался в уральских лесах. Его видеоролики про «беспредел в полиции» набрали десятки тысяч лайков, на его страницу подписаны более 11 тысяч людей. Большинство из них поддерживают беглеца. Задержание «Гумиров был объявлен в федеральный розыск. Задержать его удалось в ноябре прошлого года: он попался на видеокамеру домофона в Пресненском районе Москвы. Тут же подоспел ближайший наряд, было произведено задержание. Гумирова этапировали сначала в Златоуст, сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима в Кыштыме», — сообщил источник. За подтверждением информации журналист обратился в пресс-службу ГУФСИН России по Челябинской области. Ответ на момент публикации получен не был. История Новость по теме Челябинец спрятался от полиции в лесу и стал звездой TikTok. «Дали 7 лет, но сидеть я не буду» Сам Гумиров, еще будучи на свободе и прячась в лесах, раскрывал корреспонденту URA.RU подробности своей истории. Он объяснял, что его уголовное дело началось с поимки в Каслях смотрящего за челябинским севером по прозвищу Крытник. «Чтобы облегчить себе участь, Крытник дал показания на меня, так как когда-то я привозил к нему для разговора нескольких знакомых парней. За вымогательство с них он был осужден, а меня сдал как соучастника. Сами потерпевшие при этом неоднократно заявляли следствию о том, что я не причастен к преступлению», — рассказывал беглец. Он уверен, что стал жертвой сделки криминального авторитета с силовиками. Жалоба В настоящее время по понятным причинам тиктокер не может отстаивать свою невиновность в соцсетях. Его интересы представляет адвокат, которая попросила не называть ее фамилию. «После вынесения приговора мною была подана апелляционная жалоба, которая утвердила, но немного смягчила приговор, скостив два месяца сроку. Также еще до задержания моего клиента была подана кассация на отмену приговора и вынесение нового. В ближайшее время Михаил ознакомится с материалами дела, и будет назначено слушание по рассмотрению кассационной жалобы», — пояснила адвокат. Беглец сумел стать настоящей звездой TikTok Фото: скрин с главной страницы соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Звезда TikTok Михаил Гумиров, прятавшийся в свердловских и челябинских лесах от несправедливого, на его взгляд, правосудия, был пойман в Москве. Задержание произошло еще в ноябре 2022 года, однако известно об этом стало сейчас. Как сообщил URA.RU осведомленный источник, в настоящее время Гумиров находится в ИК-10 строгого режима в Кыштыме и намерен из-за решетки отстаивать свою невиновность. Михаил Гумиров был приговорен к семи годам лишения свободы в июле прошлого года судом Каслей по обвинению в вымогательстве. Приговор был вынесен заочно, потому что мужчина на оглашение не явился, а пустился в бега. Позже он объявился в популярной соцсети TikTok, где стал искать справедливости. Гумиров заявил, что невиновен, поэтому спрятался в уральских лесах. Его видеоролики про «беспредел в полиции» набрали десятки тысяч лайков, на его страницу подписаны более 11 тысяч людей. Большинство из них поддерживают беглеца. Задержание «Гумиров был объявлен в федеральный розыск. Задержать его удалось в ноябре прошлого года: он попался на видеокамеру домофона в Пресненском районе Москвы. Тут же подоспел ближайший наряд, было произведено задержание. Гумирова этапировали сначала в Златоуст, сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима в Кыштыме», — сообщил источник. За подтверждением информации журналист обратился в пресс-службу ГУФСИН России по Челябинской области. Ответ на момент публикации получен не был. История Сам Гумиров, еще будучи на свободе и прячась в лесах, раскрывал корреспонденту URA.RU подробности своей истории. Он объяснял, что его уголовное дело началось с поимки в Каслях смотрящего за челябинским севером по прозвищу Крытник. «Чтобы облегчить себе участь, Крытник дал показания на меня, так как когда-то я привозил к нему для разговора нескольких знакомых парней. За вымогательство с них он был осужден, а меня сдал как соучастника. Сами потерпевшие при этом неоднократно заявляли следствию о том, что я не причастен к преступлению», — рассказывал беглец. Он уверен, что стал жертвой сделки криминального авторитета с силовиками. Жалоба В настоящее время по понятным причинам тиктокер не может отстаивать свою невиновность в соцсетях. Его интересы представляет адвокат, которая попросила не называть ее фамилию. «После вынесения приговора мною была подана апелляционная жалоба, которая утвердила, но немного смягчила приговор, скостив два месяца сроку. Также еще до задержания моего клиента была подана кассация на отмену приговора и вынесение нового. В ближайшее время Михаил ознакомится с материалами дела, и будет назначено слушание по рассмотрению кассационной жалобы», — пояснила адвокат.