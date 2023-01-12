Российский спортсмен-призер признался в употреблении допинга

Спортсмен Литвинов признался в употреблении допинга в 2012 году

12 января 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Сергей Литвинов употреблял туринабол и оксандролон в 2012 году Анна Майорова © URA.RU Бронзовый призер чемпионата Европы в метании молота в 2014 году Сергей Литвинов признался в употреблении допинга. Запрещенные препараты он принимал в ходе подготовки к отбору на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. «Я принимал допинг в 2012 году и получил выгоду от системы сокрытия (допинга) в России», — сказал Сергей Литвинов. Его слова приводят РИА Новости. Спортсмен уточнил, что употреблял туринабол и оксандролон. По его словам, результаты броска молота улучшились в два раза, даже несмотря на потерю техники. Спортсмен не был отобран на лондонскую Олимпиаду, не пройдя квалификацию на российском чемпионате. После этого Литвинов перестал пользоваться препаратами для улучшения спортивных результатов. Российских спортсменов неоднократно обвиняли в употреблении допинга. Однако правительство РФ всегда отрицало использование различных препаратов. Некоторые эксперты предполагают, что подобные нападки на русских спортсменов — всего лишь часть шоу, которым большой спорт является уже очень давно, передает телеканал 360.

Бронзовый призер чемпионата Европы в метании молота в 2014 году Сергей Литвинов признался в употреблении допинга. Запрещенные препараты он принимал в ходе подготовки к отбору на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. «Я принимал допинг в 2012 году и получил выгоду от системы сокрытия (допинга) в России», — сказал Сергей Литвинов. Его слова приводят РИА Новости. Спортсмен уточнил, что употреблял туринабол и оксандролон. По его словам, результаты броска молота улучшились в два раза, даже несмотря на потерю техники. Спортсмен не был отобран на лондонскую Олимпиаду, не пройдя квалификацию на российском чемпионате. После этого Литвинов перестал пользоваться препаратами для улучшения спортивных результатов. Российских спортсменов неоднократно обвиняли в употреблении допинга. Однако правительство РФ всегда отрицало использование различных препаратов. Некоторые эксперты предполагают, что подобные нападки на русских спортсменов — всего лишь часть шоу, которым большой спорт является уже очень давно, передает телеканал 360.