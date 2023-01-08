Валентину Матвиенко ждут на открытии новой школы в Курганской области

Валентину Матвиенко пригласили на открытие школы в Кетово, выкупленной у инвестора Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Кетово Курганской области на открытие новой школы, которое запланировано на 12 января, ждут приезда председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также съемочной группы НТВ. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областным властям.

«Открытие школы запланировано на 12 января. Ждут председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. Ее пригласили на открытие, ответ пока не поступил. Возможно будет съемочная группа НТВ. Они ранее снимали репортаж о проблемах с выкупом школы и активно интересовались датой открытия», — рассказал источник.

По словам родителей учеников, 11 января в новом здании Кетовской школы пройдут экскурсии для учеников, а занятия начнутся 12 января. Родители отмечают, что обучение скорее всего будет в две смены из-за нехватки педагогов. Сейчас сотрудники ведут подготовку школы к занятиям, территорию очищают от снега.

URA.RU направило запрос в пресс-службу аппарата Совета Федерации с просьбой прокомментировать информацию о приглашении Матвиенко на открытие Кетовской школы, ответ на момент публикации материала не поступил. В приемной редактора НТВ также попросили направить им письменный запрос.

В департаменте образования и науки Курганской области сообщили, что в настоящее время в новую Кетовскую школу закуплено все необходимое оборудование. «Лицензирование образовательного учреждения находится в завершающей стадии. Третья четверть для кетовских школьников начнется в здании новой школы. Об официальной дате открытия образовательного учреждения сообщим дополнительно», — говорится в ответе ведомства на запрос URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, когда начнутся занятия в новой школе села Кетово. Глава региона заявил, что дети будут учиться в новом здании после Нового года. Новое здание Кетовской школы было выкуплено на средства федерального бюджета в конце 2022 года. Школу на 1100 мест в селе Кетово построили в 2019 году. Власти и застройщик не могли договориться о цене выкупа школы, поэтому новое здание пустовало, а дети продолжали учиться в старом здании.