Популярнейшая блогерша России призналась, что потеряла долгожданного ребенка

Юлия Пушман призналась, что потеряла ребенка на 10-й неделе беременности

12 января 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

У Юлии Пушман была замершая беременность Владимир Жабриков © URA.RU Российская блогерша Юлия Пушман потеряла ребенка на 10-й неделе беременности. Об этом написали в журнале Super. Когда у Юлии Пушман и ее мужа получилось зачать долгожданного первенца, в семье случилось горе — умер дедушка блогерши. Из-за ухода из жизни родственника она даже не могла порадоваться своей беременности. Тогда интернет-знаменитость отказалась лететь на похороны из-за риска осложнений при вынашивании ребенка. «О еще одной трагедии она узнала, когда пришла на очередное УЗИ на 10-й неделе беременности: врачи не увидели сердцебиения малыша и диагностировали замершую беременность», — написали в издании. Юлия Пушман ведет свою деятельность на YouTube-канале, где собралось уже 1,92 миллиона подписчиков. Также она пробует себя в музыкальной сфере и съемке кино. Блогерша появилась в таких картинах, как «Взломать блогеров», «Елки 5» и сериале «Дэм».

Российская блогерша Юлия Пушман потеряла ребенка на 10-й неделе беременности. Об этом написали в журнале Super. Когда у Юлии Пушман и ее мужа получилось зачать долгожданного первенца, в семье случилось горе — умер дедушка блогерши. Из-за ухода из жизни родственника она даже не могла порадоваться своей беременности. Тогда интернет-знаменитость отказалась лететь на похороны из-за риска осложнений при вынашивании ребенка. «О еще одной трагедии она узнала, когда пришла на очередное УЗИ на 10-й неделе беременности: врачи не увидели сердцебиения малыша и диагностировали замершую беременность», — написали в издании. Юлия Пушман ведет свою деятельность на YouTube-канале, где собралось уже 1,92 миллиона подписчиков. Также она пробует себя в музыкальной сфере и съемке кино. Блогерша появилась в таких картинах, как «Взломать блогеров», «Елки 5» и сериале «Дэм».