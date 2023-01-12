Популярнейшая блогерша России призналась, что потеряла долгожданного ребенка

Юлия Пушман призналась, что потеряла ребенка на 10-й неделе беременности
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
У Юлии Пушман была замершая беременность

Российская блогерша Юлия Пушман потеряла ребенка на 10-й неделе беременности. Об этом написали в журнале Super.

 Когда у Юлии Пушман и ее мужа получилось зачать долгожданного первенца, в семье случилось горе — умер дедушка блогерши. Из-за ухода из жизни родственника она даже не могла порадоваться своей беременности. Тогда интернет-знаменитость отказалась лететь на похороны из-за риска осложнений при вынашивании ребенка. «О еще одной трагедии она узнала, когда пришла на очередное УЗИ на 10-й неделе беременности: врачи не увидели сердцебиения малыша и диагностировали замершую беременность», — написали в издании.

Юлия Пушман ведет свою деятельность на YouTube-канале, где собралось уже 1,92 миллиона подписчиков. Также она пробует себя в музыкальной сфере и съемке кино. Блогерша появилась в таких картинах, как «Взломать блогеров», «Елки 5» и сериале «Дэм».

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Российская блогерша Юлия Пушман потеряла ребенка на 10-й неделе беременности. Об этом написали в журнале Super.  Когда у Юлии Пушман и ее мужа получилось зачать долгожданного первенца, в семье случилось горе — умер дедушка блогерши. Из-за ухода из жизни родственника она даже не могла порадоваться своей беременности. Тогда интернет-знаменитость отказалась лететь на похороны из-за риска осложнений при вынашивании ребенка. «О еще одной трагедии она узнала, когда пришла на очередное УЗИ на 10-й неделе беременности: врачи не увидели сердцебиения малыша и диагностировали замершую беременность», — написали в издании. Юлия Пушман ведет свою деятельность на YouTube-канале, где собралось уже 1,92 миллиона подписчиков. Также она пробует себя в музыкальной сфере и съемке кино. Блогерша появилась в таких картинах, как «Взломать блогеров», «Елки 5» и сериале «Дэм».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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