В Мегионе устраняют последствия ЧП, оставившего дома без отопления в 40-градусный мороз

12 января 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

На месте коммунального ЧП в Мегионе продолжаются работы Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Мегионе (ХМАО) сотрудники «Тепловодоканала» продолжают устранять последствия аварии на теплосетях, вызвавшей остановку котельной «Южная» и оставившей полгорода без отопления в 40-градусный мороз 10 января. В пресс-службе мэрии города корреспонденту URA.RU сообщили, что в ряде домов происходят мелкие утечки и повторное завоздушивание батарей, из-за чего жители жалуются на холод в квартирах. «Аварийная бригада продолжает работу по устранению последствий прорыва теплосетей. Мы фиксируем все обращения граждан на повторно остывшие батареи, но это не новая авария — есть мелкие прорывы труб внутри домов, также сантехники столкнулись с повторным завоздушивании батарей», — прокомментировали в пресс-службе. Жители продолжают сообщать об остывающих батареях в соцсетях. «В некоторых квартирах сантехники были уже не по одному разу. Иногда такое происходит из-за перепланировки в квартире заявителей или у соседей. Одна жительница вызывала бригаду уже несколько раз, так как в системе снова и снова появляется воздух, и там как раз проблема с соседями. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало о беспокойстве жителей Мегиона, вызванном коммунальным ЧП. Горожане боятся повторной аварии из-за ветхости теплосетей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мегионе (ХМАО) сотрудники «Тепловодоканала» продолжают устранять последствия аварии на теплосетях, вызвавшей остановку котельной «Южная» и оставившей полгорода без отопления в 40-градусный мороз 10 января. В пресс-службе мэрии города корреспонденту URA.RU сообщили, что в ряде домов происходят мелкие утечки и повторное завоздушивание батарей, из-за чего жители жалуются на холод в квартирах. «Аварийная бригада продолжает работу по устранению последствий прорыва теплосетей. Мы фиксируем все обращения граждан на повторно остывшие батареи, но это не новая авария — есть мелкие прорывы труб внутри домов, также сантехники столкнулись с повторным завоздушивании батарей», — прокомментировали в пресс-службе. Жители продолжают сообщать об остывающих батареях в соцсетях. «В некоторых квартирах сантехники были уже не по одному разу. Иногда такое происходит из-за перепланировки в квартире заявителей или у соседей. Одна жительница вызывала бригаду уже несколько раз, так как в системе снова и снова появляется воздух, и там как раз проблема с соседями. Мы продолжаем держать ситуацию на контроле», — уточнили в мэрии. Ранее URA.RU писало о беспокойстве жителей Мегиона, вызванном коммунальным ЧП. Горожане боятся повторной аварии из-за ветхости теплосетей.