10 января 2023

Жители Мегиона опасаются второго коммунального ЧП за два дня

© Служба новостей «URA.RU»
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В места аварии жители заметили пар и горячую воду Фото:

Жители Мегиона (ХМАО) опасаются второго прорыва трассы с горячей водой на том же самом месте. Соответствующий пост появился в одном из городских пабликов.

«В Мегионе за ночь залатали дыру в трубе, дали отопление, а сегодня все по-новой. В том же месте опять пар столбом и горячая вода из колодца», — пишет анонимный автор.

Однако, как сообщил директор Тепловодоканала Богдан Ермак, порыва нет. Идет подключение к системе теплоснабжения Северной промзоны. Вчера эта территория была отключена, чтобы обеспечить оперативную подачу тепла в дома.

«Произошедшая утечка теплоносителя — рабочий момент. Проводимые в настоящее время работы никак не отразятся на теплоснабжении города», — уточнили в пресс-службе администрации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе (ХМАО) без тепла во 40-градусный мороз оказались несколько микрорайонов города. До локализации аварии на теплоносителе работа котельной, обслуживающей эту часть Мегиона, была приостановлена.

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Жители Мегиона (ХМАО) опасаются второго прорыва трассы с горячей водой на том же самом месте. Соответствующий пост появился в одном из городских пабликов. «В Мегионе за ночь залатали дыру в трубе, дали отопление, а сегодня все по-новой. В том же месте опять пар столбом и горячая вода из колодца», — пишет анонимный автор. Однако, как сообщил директор Тепловодоканала Богдан Ермак, порыва нет. Идет подключение к системе теплоснабжения Северной промзоны. Вчера эта территория была отключена, чтобы обеспечить оперативную подачу тепла в дома. «Произошедшая утечка теплоносителя — рабочий момент. Проводимые в настоящее время работы никак не отразятся на теплоснабжении города», — уточнили в пресс-службе администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе (ХМАО) без тепла во 40-градусный мороз оказались несколько микрорайонов города. До локализации аварии на теплоносителе работа котельной, обслуживающей эту часть Мегиона, была приостановлена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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