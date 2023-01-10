Жители Мегиона опасаются второго коммунального ЧП за два дня

Жители Мегиона (ХМАО) опасаются второго прорыва трассы с горячей водой на том же самом месте. Соответствующий пост появился в одном из городских пабликов.
«В Мегионе за ночь залатали дыру в трубе, дали отопление, а сегодня все по-новой. В том же месте опять пар столбом и горячая вода из колодца», — пишет анонимный автор.
Однако, как сообщил директор Тепловодоканала Богдан Ермак, порыва нет. Идет подключение к системе теплоснабжения Северной промзоны. Вчера эта территория была отключена, чтобы обеспечить оперативную подачу тепла в дома.
«Произошедшая утечка теплоносителя — рабочий момент. Проводимые в настоящее время работы никак не отразятся на теплоснабжении города», — уточнили в пресс-службе администрации.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Мегионе (ХМАО) без тепла во 40-градусный мороз оказались несколько микрорайонов города. До локализации аварии на теплоносителе работа котельной, обслуживающей эту часть Мегиона, была приостановлена.
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