Свердловчане стали брать микрозаймы в два раза чаще

12 января 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Чаще всего свердловчане берут микрозаймы онлайн Екатерина Сычкова © URA.RU По данным на начало октября 2022 года, свердловчане взяли кредиты в микрофинансовых организациях на общую сумму 3 млрд рублей. Портфель займов вырос на 40%, сообщает Банк России на официальном сайте. «В третьем квартале 2022 года портфель займов вырос на 40% после сокращения на четверть в апреле – июне. Восстановление рынка микрозаймов связано со стабилизацией экономической активности в стране и улучшением ситуации на рынке труда», — говорится в сообщении. Средний размер займа вырос на 16% и достиг 30 тысяч рублей. Примерно половина заемщиков оформляют кредиты онлайн. Просроченные задолженности в этой категории встречаются чаще чем по кредитам, которые были оформлены офлайн. Ранее URA.RU сообщало, что почти восьми миллионам россиян закрыли выезд из страны из-за долгов. В прошлом году этот показатель был почти в два раза меньше — 4,6 млн исполнительных производств.

По данным на начало октября 2022 года, свердловчане взяли кредиты в микрофинансовых организациях на общую сумму 3 млрд рублей. Портфель займов вырос на 40%, сообщает Банк России на официальном сайте. «В третьем квартале 2022 года портфель займов вырос на 40% после сокращения на четверть в апреле – июне. Восстановление рынка микрозаймов связано со стабилизацией экономической активности в стране и улучшением ситуации на рынке труда», — говорится в сообщении. Средний размер займа вырос на 16% и достиг 30 тысяч рублей. Примерно половина заемщиков оформляют кредиты онлайн. Просроченные задолженности в этой категории встречаются чаще чем по кредитам, которые были оформлены офлайн. Ранее URA.RU сообщало, что почти восьми миллионам россиян закрыли выезд из страны из-за долгов. В прошлом году этот показатель был почти в два раза меньше — 4,6 млн исполнительных производств.