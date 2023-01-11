11 января 2023

Свердловчане стали брать микрозаймы в два раза чаще

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего свердловчане берут микрозаймы онлайн

По данным на начало октября 2022 года, свердловчане взяли кредиты в микрофинансовых организациях на общую сумму 3 млрд рублей. Портфель займов вырос на 40%, сообщает Банк России на официальном сайте.

«В третьем квартале 2022 года портфель займов вырос на 40% после сокращения на четверть в апреле – июне. Восстановление рынка микрозаймов связано со стабилизацией экономической активности в стране и улучшением ситуации на рынке труда», — говорится в сообщении.

Средний размер займа вырос на 16% и достиг 30 тысяч рублей. Примерно половина заемщиков оформляют кредиты онлайн. Просроченные задолженности в этой категории встречаются чаще чем по кредитам, которые были оформлены офлайн. 

Ранее URA.RU сообщало, что почти восьми миллионам россиян закрыли выезд из страны из-за долгов. В прошлом году этот показатель был почти в два раза меньше — 4,6 млн исполнительных производств.

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По данным на начало октября 2022 года, свердловчане взяли кредиты в микрофинансовых организациях на общую сумму 3 млрд рублей. Портфель займов вырос на 40%, сообщает Банк России на официальном сайте. «В третьем квартале 2022 года портфель займов вырос на 40% после сокращения на четверть в апреле – июне. Восстановление рынка микрозаймов связано со стабилизацией экономической активности в стране и улучшением ситуации на рынке труда», — говорится в сообщении. Средний размер займа вырос на 16% и достиг 30 тысяч рублей. Примерно половина заемщиков оформляют кредиты онлайн. Просроченные задолженности в этой категории встречаются чаще чем по кредитам, которые были оформлены офлайн.  Ранее URA.RU сообщало, что почти восьми миллионам россиян закрыли выезд из страны из-за долгов. В прошлом году этот показатель был почти в два раза меньше — 4,6 млн исполнительных производств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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