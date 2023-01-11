Курганские техникумы сокращают ненужные профессии по указанию губернатора

12 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

В Кургане вырос спрос на специалистов в строительной сфере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В техникумах и колледжах Курганской области убирают специальности, которые не востребованы у работодателей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков, рассказывая о модернизации сферы профобразования. «Убраны специальности, не востребованные экономикой, с наращиванием подготовки „технарей “. Контрольные цифры приема и дополнительную специализацию рассматриваем и на рабочих совещаниях, и заседаниях правительства. Но и сам запрос на профессиональные кадры растет опережающими темпами», — сообщил губернатор. По словам Шумкова, вырос спрос на кадры в строительной сфере. Кроме этого, курганским заводам требуются инженеры. «За последний год только несколько заводов Кургана дали запрос на привлечение более 3000 рабочих и инженеров. Создание индустриальных парков и десятков новых производств на их базе, а также развитие аграрного сектора сформировало большой количественный запрос на кадры в эти сектора», — указал Шумков. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в колледже села Шмаково Кетовского округа Курганской области в три раза увеличили набор студентов по наиболее востребованным в регионе профессиям. Тогда Шумков отмечал, что количество учащихся планируют увеличить и в 2023 году.

В техникумах и колледжах Курганской области убирают специальности, которые не востребованы у работодателей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков, рассказывая о модернизации сферы профобразования. «Убраны специальности, не востребованные экономикой, с наращиванием подготовки „технарей “. Контрольные цифры приема и дополнительную специализацию рассматриваем и на рабочих совещаниях, и заседаниях правительства. Но и сам запрос на профессиональные кадры растет опережающими темпами», — сообщил губернатор. По словам Шумкова, вырос спрос на кадры в строительной сфере. Кроме этого, курганским заводам требуются инженеры. «За последний год только несколько заводов Кургана дали запрос на привлечение более 3000 рабочих и инженеров. Создание индустриальных парков и десятков новых производств на их базе, а также развитие аграрного сектора сформировало большой количественный запрос на кадры в эти сектора», — указал Шумков. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в колледже села Шмаково Кетовского округа Курганской области в три раза увеличили набор студентов по наиболее востребованным в регионе профессиям. Тогда Шумков отмечал, что количество учащихся планируют увеличить и в 2023 году.