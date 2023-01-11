Власти Мегиона привлекли иногородних сантехников для возвращения тепла в дома в 40-градусный мороз 12 января 2023 в 15:02 Размер текста - 17 + В Мегионе помогают вернуть тепло сантехники из соседних городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Мегиона (ХМАО) привлекли рабочих из соседних муниципалитетов, чтобы ускорить возвращение тепла в квартиры после остановки котельной «Южная» в 40-градусный мороз. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что кроме местных аварийных бригад, к работе подключились сотрудники нефтегазовых предприятий и сантехники из Нижневартовска. «Мы привлекаем сантехников из сторонних организаций. Очень благодарны работникам нефтегазовых предприятий и нижневартовским сантехникам, которые приехали к нам на помощь», — уточнили в мэрии. Основные последствия коммунального ЧП удалось устранить, но из-за повторного запуска системы отопления в домах происходят мелкие коммунальные аварии: разгерметизация труб, разрывы батарей, утечки. «Сантехники работают сутками, теперь устранять повреждения приходится точечно — в каждом подъезде, каждой квартире, откуда поступают заявки, они работают индивидуально», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что в Мегионе продолжают устранять последствия коммунального ЧП. В некоторых квартирах батареи остывают повторно из-за прорывов внутри домов или завоздушивания. Власти Мегиона (ХМАО) привлекли рабочих из соседних муниципалитетов, чтобы ускорить возвращение тепла в квартиры после остановки котельной «Южная» в 40-градусный мороз. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что кроме местных аварийных бригад, к работе подключились сотрудники нефтегазовых предприятий и сантехники из Нижневартовска. «Мы привлекаем сантехников из сторонних организаций. Очень благодарны работникам нефтегазовых предприятий и нижневартовским сантехникам, которые приехали к нам на помощь», — уточнили в мэрии. Основные последствия коммунального ЧП удалось устранить, но из-за повторного запуска системы отопления в домах происходят мелкие коммунальные аварии: разгерметизация труб, разрывы батарей, утечки. «Сантехники работают сутками, теперь устранять повреждения приходится точечно — в каждом подъезде, каждой квартире, откуда поступают заявки, они работают индивидуально», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что в Мегионе продолжают устранять последствия коммунального ЧП. В некоторых квартирах батареи остывают повторно из-за прорывов внутри домов или завоздушивания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям