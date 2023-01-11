В новом аэропорту ЯНАО решили проблему, на которую жаловались жители

В новом здании аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) решена проблема с холодом, на который жаловались пассажиры. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте транспорта.
«Тестовый запуск терминала выявил необходимость перенастройки теплового оборудования и применения дополнительных единиц, что и было сделано. Сейчас при температуре наружного воздуха -45 в терминале тепло», — говорится в сообщении.
Помимо этого, ситуацию с низкой температурой в новом терминале прокомментировали в пресс-службе аэропорта. Там также подтвердили, что сейчас в новом здании проводится мониторинг и отладка всех систем, а температура стала комфортной.
Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры нового терминала аэропорта Новый Уренгой недовольны качеством обслуживая. Их не устраивают цена на платной парковке.
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