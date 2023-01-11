11 января 2023
10 января 2023

В новом аэропорту ЯНАО решили проблему, на которую жаловались жители

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газпром, аэропорт, непогода, крыло самолета, туман
В новом здании аэропорта Нового Уренгоя решена проблема с холодом в зале ожидания Фото:

В новом здании аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) решена проблема с холодом, на который жаловались пассажиры. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте транспорта.

«Тестовый запуск терминала выявил необходимость перенастройки теплового оборудования и применения дополнительных единиц, что и было сделано. Сейчас при температуре наружного воздуха -45 в терминале тепло», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ситуацию с низкой температурой в новом терминале прокомментировали в пресс-службе аэропорта. Там также подтвердили, что сейчас в новом здании проводится мониторинг и отладка всех систем, а температура стала комфортной.

Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры нового терминала аэропорта Новый Уренгой недовольны качеством обслуживая. Их не устраивают цена на платной парковке.

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В новом здании аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) решена проблема с холодом, на который жаловались пассажиры. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте транспорта. «Тестовый запуск терминала выявил необходимость перенастройки теплового оборудования и применения дополнительных единиц, что и было сделано. Сейчас при температуре наружного воздуха -45 в терминале тепло», — говорится в сообщении. Помимо этого, ситуацию с низкой температурой в новом терминале прокомментировали в пресс-службе аэропорта. Там также подтвердили, что сейчас в новом здании проводится мониторинг и отладка всех систем, а температура стала комфортной. Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры нового терминала аэропорта Новый Уренгой недовольны качеством обслуживая. Их не устраивают цена на платной парковке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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