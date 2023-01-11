В Перми многоквартирный дом остался без отопления в сильнейшие морозы

12 января 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Жители многоквартирного дома в морозы остались без отопления на три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми жители пятиэтажного дома третий день живут без отопления и горячей воды. В редакцию URA.RU обратилась жительница дома по улице Пушкарская, 81, Екатерина В. По ее словам, отопление и горячее водоснабжение было отключено 10 января, когда в городе температура воздуха была -21, а по ночам опускалась ниже 30 градусов. «Горячую воду и отопление отключили еще 10 января, дом моментально остыл. Утром 11 января в управляющей компании заверили, что авария устранена и пошла подача тепла, но не успело в квартире потеплеть, как снова все отключили», — сообщила читательница URA.RU. К 12 января ситуация не изменилась. Екатерина говорит, что жильцам приходится ходить в верхней одежде: «Сидим в верхней одежде и шапках третий день. И это при том, что почти в каждой квартире есть маленькие дети». В теплоснабжающей компании ПАО «Т Плюс» читательнице объяснили отсутствие тепла в квартирах плановым ремонтом. Корреспонденту URA.RU в ПАО «Т Плюс» сказали, что в данный момент ведутся ремонтные работы, ориентировочное время подачи тепла — 20:00 ч. В управляющей компании, обслуживающей дом, объяснили отсутствие тепла 10 января аварийной ситуацией, которую устранили на следующий день. 12-го числа в УК поступила информация от «Т Плюс» о проведении плановых работ в нескольких домах по установке задвижки на трубопроводе, о чем жильцов предупредили, развесив объявления на подъездах домов. Отопление отключили снова, в УК обещают возобновить подачу в 17:00. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми жители пятиэтажного дома третий день живут без отопления и горячей воды. В редакцию URA.RU обратилась жительница дома по улице Пушкарская, 81, Екатерина В. По ее словам, отопление и горячее водоснабжение было отключено 10 января, когда в городе температура воздуха была -21, а по ночам опускалась ниже 30 градусов. «Горячую воду и отопление отключили еще 10 января, дом моментально остыл. Утром 11 января в управляющей компании заверили, что авария устранена и пошла подача тепла, но не успело в квартире потеплеть, как снова все отключили», — сообщила читательница URA.RU. К 12 января ситуация не изменилась. Екатерина говорит, что жильцам приходится ходить в верхней одежде: «Сидим в верхней одежде и шапках третий день. И это при том, что почти в каждой квартире есть маленькие дети». В теплоснабжающей компании ПАО «Т Плюс» читательнице объяснили отсутствие тепла в квартирах плановым ремонтом. Корреспонденту URA.RU в ПАО «Т Плюс» сказали, что в данный момент ведутся ремонтные работы, ориентировочное время подачи тепла — 20:00 ч. В управляющей компании, обслуживающей дом, объяснили отсутствие тепла 10 января аварийной ситуацией, которую устранили на следующий день. 12-го числа в УК поступила информация от «Т Плюс» о проведении плановых работ в нескольких домах по установке задвижки на трубопроводе, о чем жильцов предупредили, развесив объявления на подъездах домов. Отопление отключили снова, в УК обещают возобновить подачу в 17:00.