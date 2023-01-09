09 января 2023

Аномальные морозы в Пермском крае ненадолго отступили

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми стало чуть теплее, но морозы не уходят Фото:

В Перми и части территорий Прикамья к утру 10 января значительно потеплело. Синоптики признают, что ошиблись в прогнозах почти на 10 градусов, но морозы еще вернутся.

«В Перми, а также в центральных и южных районах края сейчас на 8-9 градусов теплее, чем прогнозировалось еще вчера утром», — констатируют в ГИС-Центре ПГНИУ. Причиной стало изменение траектории движения арктического антициклона, который возник над Архангельской областью.

В Пермском крае благодаря этому потеплело до -21…-24 градуса. Но, как отмечают специалисты ГИС-Центра, уже ближайшей ночью тридцатиградусные морозы вернутся на юг региона. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье температура воздуха упала до -40 градусов. Синоптики предупреждали, что январь в регионе будет самым морозным с 2017 года.

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В Перми и части территорий Прикамья к утру 10 января значительно потеплело. Синоптики признают, что ошиблись в прогнозах почти на 10 градусов, но морозы еще вернутся. «В Перми, а также в центральных и южных районах края сейчас на 8-9 градусов теплее, чем прогнозировалось еще вчера утром», — констатируют в ГИС-Центре ПГНИУ. Причиной стало изменение траектории движения арктического антициклона, который возник над Архангельской областью. В Пермском крае благодаря этому потеплело до -21…-24 градуса. Но, как отмечают специалисты ГИС-Центра, уже ближайшей ночью тридцатиградусные морозы вернутся на юг региона. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье температура воздуха упала до -40 градусов. Синоптики предупреждали, что январь в регионе будет самым морозным с 2017 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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