Аномальные морозы в Пермском крае ненадолго отступили

В Перми и части территорий Прикамья к утру 10 января значительно потеплело. Синоптики признают, что ошиблись в прогнозах почти на 10 градусов, но морозы еще вернутся.
«В Перми, а также в центральных и южных районах края сейчас на 8-9 градусов теплее, чем прогнозировалось еще вчера утром», — констатируют в ГИС-Центре ПГНИУ. Причиной стало изменение траектории движения арктического антициклона, который возник над Архангельской областью.
В Пермском крае благодаря этому потеплело до -21…-24 градуса. Но, как отмечают специалисты ГИС-Центра, уже ближайшей ночью тридцатиградусные морозы вернутся на юг региона. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье температура воздуха упала до -40 градусов. Синоптики предупреждали, что январь в регионе будет самым морозным с 2017 года.
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