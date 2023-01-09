Аномальные морозы в Пермском крае ненадолго отступили

10 января 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

В Перми стало чуть теплее, но морозы не уходят Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Перми и части территорий Прикамья к утру 10 января значительно потеплело. Синоптики признают, что ошиблись в прогнозах почти на 10 градусов, но морозы еще вернутся. «В Перми, а также в центральных и южных районах края сейчас на 8-9 градусов теплее, чем прогнозировалось еще вчера утром», — констатируют в ГИС-Центре ПГНИУ. Причиной стало изменение траектории движения арктического антициклона, который возник над Архангельской областью. В Пермском крае благодаря этому потеплело до -21…-24 градуса. Но, как отмечают специалисты ГИС-Центра, уже ближайшей ночью тридцатиградусные морозы вернутся на юг региона. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье температура воздуха упала до -40 градусов. Синоптики предупреждали, что январь в регионе будет самым морозным с 2017 года.

В Перми и части территорий Прикамья к утру 10 января значительно потеплело. Синоптики признают, что ошиблись в прогнозах почти на 10 градусов, но морозы еще вернутся. «В Перми, а также в центральных и южных районах края сейчас на 8-9 градусов теплее, чем прогнозировалось еще вчера утром», — констатируют в ГИС-Центре ПГНИУ. Причиной стало изменение траектории движения арктического антициклона, который возник над Архангельской областью. В Пермском крае благодаря этому потеплело до -21…-24 градуса. Но, как отмечают специалисты ГИС-Центра, уже ближайшей ночью тридцатиградусные морозы вернутся на юг региона. Ранее URA.RU рассказывало, что в Прикамье температура воздуха упала до -40 градусов. Синоптики предупреждали, что январь в регионе будет самым морозным с 2017 года.