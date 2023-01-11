11 января 2023
10 января 2023

В мэрии ЯНАО заменили чиновника, ушедшего на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, пустое кресло, увольнение, триколор, флаг россии
В Ноябрьске назначен исполняющий обязанности управделами администрации Фото:

Исполняющим обязанности управляющего делами администрации Ноябрьска (ЯНАО) назначен Артур Григорян. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города.

«Исполняющим обязанности управляющего делами администрации назначен Артур Григорян. У него высшее юридическое образование, ранее он был членом местного избиркома. Его предшественник в этой должности Игорь Смирнов вышел на пенсию», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе пояснили, что для полноценного назначения Григоряна на должность управделами необходимо соблюсти все правовые процедуры. Только после этого его могут окончательно утвердить в должности.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Ноябрьска ищут сотрудников на вакантные должности. Среди них — советник главы и управляющий делами.

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Исполняющим обязанности управляющего делами администрации Ноябрьска (ЯНАО) назначен Артур Григорян. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города. «Исполняющим обязанности управляющего делами администрации назначен Артур Григорян. У него высшее юридическое образование, ранее он был членом местного избиркома. Его предшественник в этой должности Игорь Смирнов вышел на пенсию», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что для полноценного назначения Григоряна на должность управделами необходимо соблюсти все правовые процедуры. Только после этого его могут окончательно утвердить в должности. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Ноябрьска ищут сотрудников на вакантные должности. Среди них — советник главы и управляющий делами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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