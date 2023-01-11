В мэрии ЯНАО заменили чиновника, ушедшего на пенсию

12 января 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске назначен исполняющий обязанности управделами администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющим обязанности управляющего делами администрации Ноябрьска (ЯНАО) назначен Артур Григорян. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города. «Исполняющим обязанности управляющего делами администрации назначен Артур Григорян. У него высшее юридическое образование, ранее он был членом местного избиркома. Его предшественник в этой должности Игорь Смирнов вышел на пенсию», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что для полноценного назначения Григоряна на должность управделами необходимо соблюсти все правовые процедуры. Только после этого его могут окончательно утвердить в должности. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Ноябрьска ищут сотрудников на вакантные должности. Среди них — советник главы и управляющий делами.

Исполняющим обязанности управляющего делами администрации Ноябрьска (ЯНАО) назначен Артур Григорян. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города. «Исполняющим обязанности управляющего делами администрации назначен Артур Григорян. У него высшее юридическое образование, ранее он был членом местного избиркома. Его предшественник в этой должности Игорь Смирнов вышел на пенсию», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что для полноценного назначения Григоряна на должность управделами необходимо соблюсти все правовые процедуры. Только после этого его могут окончательно утвердить в должности. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Ноябрьска ищут сотрудников на вакантные должности. Среди них — советник главы и управляющий делами.