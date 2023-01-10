Жителей ЯНАО возмутила стоимость услуг такси в Тюмени

Жители ЯНАО отметили, что в регионе стоимость такси меньше, чем в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителей городов ЯНАО, приехавших на новогодние каникулы в Тюмень, возмутила стоимость такси. Как рассказали URA.RU читатели, цены за поездки были якобы неоправданно высокие, а качество машин не соответствовало статусу «комфорт».

«Мы в Тюмени постоянно пользовались услугами в такси. Вызывали машины даже не в новогодние дни, но цена просто поражала. К примеру, в Новом Уренгое за этот же километраж мы платили 250 рублей, а в Тюмени за поездку пришлось отдать 700 рублей». — рассказал Александр.

Читательница агентства Анастасия отметила некомфортные условия во время поездок в такси. По словам девушки, машины комфорт класса были в плохом состоянии. «Стоимость поездки со статусом „комфорт“ примерно на 200 рублей дороже, но в авто, которые приезжали, садиться не хотелось. Нам пару раз приходилось ездить в прокуренном салоне, а в другой раз с окон очень сильно задувало», — пожаловалась девушка.

Новоуренгоец Эдуард рассказал, что ему с семьей пришлось заплатить почти 500 рублей, чтобы попасть на соседнюю улицу. «Это было 3 января, тогда в Тюмени была теплая погода. Мы были в торговом центре с семьей и у нас было много покупок. Решили вызвать такси, до дома примерно 150 метров, а заплатить пришлось 450 рублей», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что таксисты в ЯНАО нашли способ как схитрить. Горожане жаловались, что водители умышленно отказывались от заказов в час пик.

