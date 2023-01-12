Новым замначальника полиции Екатеринбурга стал главный борец с протестующими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., погоны, подполковник, шеврон, полиция
Александр Кашигин отвечает за охрану общественного порядка в УМВД Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Новым заместителем главы УМВД по Екатеринбургу стал ответственный за охрану общественного порядка в городе Александр Кашигин, курирующий работу силовиков на массовых мероприятиях и митингах. Соответствующая информация содержится на официальном сайте городской полиции.

«Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Екатеринбургу — Александр Геннадьевич Кашигин», — говорится в карточке, размещенной на сайте. До этого подполковник возглавлял отдел по охране общественного порядка.

В обязанности Кашигина входит поддержания порядка во время митингов, пикетов, а также сопровождение силовиками других массовых мероприятий — в том числе задержание нарушителей. Он стал шестым заместителем главы Екатеринбургской полиции. Обязанности шефа после увольнения Игоря Озерова временно исполняет Николай Почаевец — начальник следственного управления УМВД.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Новым заместителем главы УМВД по Екатеринбургу стал ответственный за охрану общественного порядка в городе Александр Кашигин, курирующий работу силовиков на массовых мероприятиях и митингах. Соответствующая информация содержится на официальном сайте городской полиции. «Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Екатеринбургу — Александр Геннадьевич Кашигин», — говорится в карточке, размещенной на сайте. До этого подполковник возглавлял отдел по охране общественного порядка. В обязанности Кашигина входит поддержания порядка во время митингов, пикетов, а также сопровождение силовиками других массовых мероприятий — в том числе задержание нарушителей. Он стал шестым заместителем главы Екатеринбургской полиции. Обязанности шефа после увольнения Игоря Озерова временно исполняет Николай Почаевец — начальник следственного управления УМВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...