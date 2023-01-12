Новым замначальника полиции Екатеринбурга стал главный борец с протестующими

12 января 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Александр Кашигин отвечает за охрану общественного порядка в УМВД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым заместителем главы УМВД по Екатеринбургу стал ответственный за охрану общественного порядка в городе Александр Кашигин, курирующий работу силовиков на массовых мероприятиях и митингах. Соответствующая информация содержится на официальном сайте городской полиции. «Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Екатеринбургу — Александр Геннадьевич Кашигин», — говорится в карточке, размещенной на сайте. До этого подполковник возглавлял отдел по охране общественного порядка. В обязанности Кашигина входит поддержания порядка во время митингов, пикетов, а также сопровождение силовиками других массовых мероприятий — в том числе задержание нарушителей. Он стал шестым заместителем главы Екатеринбургской полиции. Обязанности шефа после увольнения Игоря Озерова временно исполняет Николай Почаевец — начальник следственного управления УМВД.

Новым заместителем главы УМВД по Екатеринбургу стал ответственный за охрану общественного порядка в городе Александр Кашигин, курирующий работу силовиков на массовых мероприятиях и митингах. Соответствующая информация содержится на официальном сайте городской полиции. «Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Екатеринбургу — Александр Геннадьевич Кашигин», — говорится в карточке, размещенной на сайте. До этого подполковник возглавлял отдел по охране общественного порядка. В обязанности Кашигина входит поддержания порядка во время митингов, пикетов, а также сопровождение силовиками других массовых мероприятий — в том числе задержание нарушителей. Он стал шестым заместителем главы Екатеринбургской полиции. Обязанности шефа после увольнения Игоря Озерова временно исполняет Николай Почаевец — начальник следственного управления УМВД.