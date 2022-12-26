Место уволившегося шефа екатеринбургской полиции занял влиятельный следователь

Должность начальника УМВД по Екатеринбургу временно занял Николай Почаевец

Новый начальник будет представлен коллективу, когда руководство подпишет приказ Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Екатеринбургу после увольнения Игоря Озерова официально назначен его бывший заместитель, начальник городского следственного управления Николай Почаевец. Информацию URA.RU подтвердили сразу несколько источников в силовых ведомствах, ранее сообщавших о будущем назначении Почаевца.

«Почаевец назначен врио начальника УМВД. У руководства есть полгода, чтобы назначить основного шефа, но вопрос явно решат быстрее», — рассказал собеседник агентства. Почаевец занимал место Озерова, пока тот находился в отпуске, но только после увольнения шефа окончательно вступил в права.

Врио может находиться на должности начальника до шести месяцев, после чего руководству придется определиться с новым шефом. По сообщениям инсайдеров, УМВД возглавит начальник межмуниципального управления Новоуральска и поселка Уральский Максим Метелица, показавший себя руководству как талантливый управленец.

Почаевец был основной кандидатурой на место врио, когда увольнялся Игорь Озеров. О возможности назначить его на место начальника информация появилась 10 ноября. По версии инсайдеров, эта кадровая перестановка аналогична той, когда место начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова занимал его заместитель Владимир Миронов — шеф главного следственного управления области.

URA.RU обратилось к официальному представителю УМВД. Он не ответил на вопрос о том, кто стал временным начальником ведомства.

Игорь Озеров попрощался с коллегами в последний рабочий день 23 декабря. Он написал рапорт перед началом московской проверки в главке, которой не было около шести лет. Ревизоры приехали 14 ноября — когда Озеров был в официальном отпуске, а в конце декабря министр МВД Владимир Колокольцев подписал рапорт, тем самым утвердив отставку Озерова.