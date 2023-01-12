В Роспотребнадзоре рассказали, как свердловчанам спастись от «Кракена»

Для того, чтобы не заразиться новым вариантом омикрон-штамма «Кракен», необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в свердловском Роспотребнадзоре.
«Иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности», — сказано в сообщении.
Как и другие ОРВИ, «Кракен» передается воздушно-капельным путем. Поэтому необходимо держать дистанцию, носить маску в местах скопления людей и тщательно мыть руки.
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Для того, чтобы не заразиться новым вариантом омикрон-штамма «Кракен», необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в свердловском Роспотребнадзоре. «Иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности», — сказано в сообщении. Как и другие ОРВИ, «Кракен» передается воздушно-капельным путем. Поэтому необходимо держать дистанцию, носить маску в местах скопления людей и тщательно мыть руки. Ранее URA.RU писало, что новый вариант штамма коронавируса «Кракен» имеет высокую инвазивность. Данный вариант коронавируса считается более заразным.