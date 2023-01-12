В Роспотребнадзоре рассказали, как свердловчанам спастись от «Кракена»

Свердловский Роспотребнадзор рекомендует мыть руки, чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса
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Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, измерение артериального давления, коронавирус, красная зона
Свердловчанам следует соблюдать меры личной санитарной безопасности Фото:
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Коронавирус COVID-19

Для того, чтобы не заразиться новым вариантом омикрон-штамма «Кракен», необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в свердловском Роспотребнадзоре.

«Иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности», — сказано в сообщении.

Как и другие ОРВИ, «Кракен» передается воздушно-капельным путем. Поэтому необходимо держать дистанцию, носить маску в местах скопления людей и тщательно мыть руки.

Ранее URA.RU писало, что новый вариант штамма коронавируса «Кракен» имеет высокую инвазивность. Данный вариант коронавируса считается более заразным.

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Для того, чтобы не заразиться новым вариантом омикрон-штамма «Кракен», необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в свердловском Роспотребнадзоре. «Иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности», — сказано в сообщении. Как и другие ОРВИ, «Кракен» передается воздушно-капельным путем. Поэтому необходимо держать дистанцию, носить маску в местах скопления людей и тщательно мыть руки. Ранее URA.RU писало, что новый вариант штамма коронавируса «Кракен» имеет высокую инвазивность. Данный вариант коронавируса считается более заразным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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