В Роспотребнадзоре рассказали, как свердловчанам спастись от «Кракена»

Свердловский Роспотребнадзор рекомендует мыть руки, чтобы не заразиться новым штаммом коронавируса

12 января 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Свердловчанам следует соблюдать меры личной санитарной безопасности Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Для того, чтобы не заразиться новым вариантом омикрон-штамма «Кракен», необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в свердловском Роспотребнадзоре. «Иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности», — сказано в сообщении. Как и другие ОРВИ, «Кракен» передается воздушно-капельным путем. Поэтому необходимо держать дистанцию, носить маску в местах скопления людей и тщательно мыть руки. Ранее URA.RU писало, что новый вариант штамма коронавируса «Кракен» имеет высокую инвазивность. Данный вариант коронавируса считается более заразным.

Для того, чтобы не заразиться новым вариантом омикрон-штамма «Кракен», необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в свердловском Роспотребнадзоре. «Иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности», — сказано в сообщении. Как и другие ОРВИ, «Кракен» передается воздушно-капельным путем. Поэтому необходимо держать дистанцию, носить маску в местах скопления людей и тщательно мыть руки. Ранее URA.RU писало, что новый вариант штамма коронавируса «Кракен» имеет высокую инвазивность. Данный вариант коронавируса считается более заразным.