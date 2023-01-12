Командующий сухопутными войсками РФ прибыл в Беларусь

Олег Салюков проинспектировал российские воинские части на территории БелоруссииМинистерство обороны РФ
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в составе комиссии Минобороны РФ проверил российские воинские части на полигонах ВС Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии. Была проинспектирована работа по боевому слаживанию группировок войск.
«Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнило поставленные задачи в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
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Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в составе комиссии Минобороны РФ проверил российские воинские части на полигонах ВС Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии. Была проинспектирована работа по боевому слаживанию группировок войск. «Одно из подразделений 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады успешно выполнило поставленные задачи в рамках слаживания белорусской и российской части региональной группировки войск», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.