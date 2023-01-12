В ДНР раскрыли, куда ВСУ перебросили войска после потери Соледара

ВСУ перебросили оружейные резервы на артемовское направление
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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
ВСУ перебросили резервы на артемовское направление, рассказали в ДНР Фото:
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Резервы вооружений, которые силы ВСУ собирались использовать в районах Донецка, Горловки и Ясиноватой, были переброшены на северный фланг (артемовское направление), чтобы сдержать наступление российской армии. Об этом рассказал подполковник народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский.

«Резервы […] были переброшены уже на северный фланг для того, чтобы сдержать наше наступление», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». Он отметил, что резервы включали артиллерийские и реактивные системы залпового огня, а также средства огневого поражения.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что Соледар был полностью освобожден, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил героизм и самоотверженность российских войск. Он заявил, что в Соледаре была проведена гигантская работа.

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Резервы вооружений, которые силы ВСУ собирались использовать в районах Донецка, Горловки и Ясиноватой, были переброшены на северный фланг (артемовское направление), чтобы сдержать наступление российской армии. Об этом рассказал подполковник народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский. «Резервы […] были переброшены уже на северный фланг для того, чтобы сдержать наше наступление», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». Он отметил, что резервы включали артиллерийские и реактивные системы залпового огня, а также средства огневого поражения. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что Соледар был полностью освобожден, сообщает телеканал 360. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил героизм и самоотверженность российских войск. Он заявил, что в Соледаре была проведена гигантская работа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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