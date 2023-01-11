Тюменские таксисты готовят забастовку против агрегатора «Яндекс Go»

12 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Водители недовольны ценовой политикой агрегатора Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские водители такси, работающие на «Яндекс.Go», планируют провести акцию протеста против ценовой политики агрегатора. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из таксистов. «Яндекс» захватил рынок, «убрал» почти всех конкурентов с нормальными правилами и процентом от заказов. У нас, таксистов, больше нет адекватных альтернатив. А у «Яндекса» — вечно проблемы. Буквально вчера был непонятный сбой в приложении: заказы поступали по мизерной стоимости. На две точки, из центра до Восточных микрорайонов, в буран вез пассажиров за 200 рублей. Работаем себе в убыток по ценам 2005 года. Мы устали от мизерных зарплат, сбоев в работе приложения и неадекватных пассажиров. Планируем устроить «Яндексу» бойкот. Поддержавших эту идею уже достаточно, чтобы нас заметили», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Информацию о нарастающем недовольстве таксистов агентству подтвердил владелец одного из тюменских таксопарков. «Людей можно понять: они работают за копейки. При этом, должны выплачивать процент „Яндексу“ с каждого заказа. Заработал много: плати. Заработал мало: плати. Там в сухом остатке водителям остается только на бензин и еду. Поэтому, да, какие-то бойкоты и протестные акции с их стороны вполне возможны. На центральную площадь с плакатами конечно не пойдут, но массово не выйти на работу вполне могут», — сообщил инсайдер URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таксисты высмеяли жителей города, недовольных повышением цен на перевозки из-за морозов. Они посоветовали пассажирам в холодную погоду пересаживаться на автобусы и маршрутки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские водители такси, работающие на «Яндекс.Go», планируют провести акцию протеста против ценовой политики агрегатора. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из таксистов. «Яндекс» захватил рынок, «убрал» почти всех конкурентов с нормальными правилами и процентом от заказов. У нас, таксистов, больше нет адекватных альтернатив. А у «Яндекса» — вечно проблемы. Буквально вчера был непонятный сбой в приложении: заказы поступали по мизерной стоимости. На две точки, из центра до Восточных микрорайонов, в буран вез пассажиров за 200 рублей. Работаем себе в убыток по ценам 2005 года. Мы устали от мизерных зарплат, сбоев в работе приложения и неадекватных пассажиров. Планируем устроить «Яндексу» бойкот. Поддержавших эту идею уже достаточно, чтобы нас заметили», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Информацию о нарастающем недовольстве таксистов агентству подтвердил владелец одного из тюменских таксопарков. «Людей можно понять: они работают за копейки. При этом, должны выплачивать процент „Яндексу“ с каждого заказа. Заработал много: плати. Заработал мало: плати. Там в сухом остатке водителям остается только на бензин и еду. Поэтому, да, какие-то бойкоты и протестные акции с их стороны вполне возможны. На центральную площадь с плакатами конечно не пойдут, но массово не выйти на работу вполне могут», — сообщил инсайдер URA.RU. В адрес компании «Яндекс» направлен запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что тюменские таксисты высмеяли жителей города, недовольных повышением цен на перевозки из-за морозов. Они посоветовали пассажирам в холодную погоду пересаживаться на автобусы и маршрутки.