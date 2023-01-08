Таксисты высмеяли тюменцев, недовольных высокими ценами на поездки из-за мороза

09 января 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

В Тюмени на фоне морозов резко выросли цены на услуги такси Фото: Денис Моргунов © URA.RU В закрытых чатах тюменских водителей такси высмеивают местных жителей, которые недовольны резким ростом стоимости пассажироперевозок. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских таксопарков. На фоне морозной погоды цены на такси в Тюменской области выросли в несколько раз. «Таксисты, работающие на агрегаторов, и получающие в обычные дни копейки, искренне смеются над пассажирами, которые недовольны ценами на перевозки в морозы. Между собой некоторые таксисты открыто оскорбляют пассажиров. Они считают, что тем, кто привык передвигаться по городу за 100 — 200 рублей, следует пересесть на автобус», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Источник URA.RU показал агентству переписку в одном из сообществ тюменских водителей такси в мессенджере Viber. Неуважительное отношение к пассажирам там открыто проявляет сразу несколько участников. «Пассажиры с самого утра жалуются, что сложно машину вызвать, а если получается, то [поездка] стоит на 300 рублей дороже, чем обычно. Привыкли бичи за копейки ездить. Вот и на нашей улице настал праздник. Нет денег — садись на автобус», — написал один из водителей с ником Алик. «Такие цены всегда должны быть. Это справедливая оценка нашего труда. Плюс — отпал бичконтингент, который привык гонять за 100 рублей. Не жизнь, а сказка», — ответил ему пользователь с именем Евгений. Ранее URA.RU писало о том, что у крупных агрегаторов такси, таких как «Яндекс. Go» и «Uber», действует система динамического ценообразования, когда на конечную стоимость поездки влияет множество факторов. Таких, как спрос, предложение, время года, погода и т. д. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В закрытых чатах тюменских водителей такси высмеивают местных жителей, которые недовольны резким ростом стоимости пассажироперевозок. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских таксопарков. На фоне морозной погоды цены на такси в Тюменской области выросли в несколько раз. «Таксисты, работающие на агрегаторов, и получающие в обычные дни копейки, искренне смеются над пассажирами, которые недовольны ценами на перевозки в морозы. Между собой некоторые таксисты открыто оскорбляют пассажиров. Они считают, что тем, кто привык передвигаться по городу за 100 — 200 рублей, следует пересесть на автобус», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Источник URA.RU показал агентству переписку в одном из сообществ тюменских водителей такси в мессенджере Viber. Неуважительное отношение к пассажирам там открыто проявляет сразу несколько участников. «Пассажиры с самого утра жалуются, что сложно машину вызвать, а если получается, то [поездка] стоит на 300 рублей дороже, чем обычно. Привыкли бичи за копейки ездить. Вот и на нашей улице настал праздник. Нет денег — садись на автобус», — написал один из водителей с ником Алик. «Такие цены всегда должны быть. Это справедливая оценка нашего труда. Плюс — отпал бичконтингент, который привык гонять за 100 рублей. Не жизнь, а сказка», — ответил ему пользователь с именем Евгений. Ранее URA.RU писало о том, что у крупных агрегаторов такси, таких как «Яндекс. Go» и «Uber», действует система динамического ценообразования, когда на конечную стоимость поездки влияет множество факторов. Таких, как спрос, предложение, время года, погода и т. д.