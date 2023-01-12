Конгрессмен Госар: Байдену грозит до 10 лет лишения свободы

Республиканский блок в Конгрессе США собирается расследовать факт обнаружения секретных документов в аналитическом центре, связанном с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар.
«Джо Байден украл секретные документы и тайно спрятал их в своем кабинете, когда был вице-президентом, однако внезапно демократам стало все равно », — сказал Госар. Его цитирует РИА Новости. Он уточнил, что это уголовное преступление, и мера пресечения за него — до 10 лет.
Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден также подозревает, что Байден прячет секретные документы, передает RT. Он сравнивает его с американскими разоблачителями, которые были осуждены за публикацию данных. Сноуден считает, что Байден забрал больше документов, чем все осужденные.
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